Более миллиарда долларов: Украинский IT-стартап People.ai стал единорогом

Перспективный украинский стартап People.ai 11 августа привлек 100 миллионов долларов инвестиций в рамках нового раунда финансирования. Полученные инвестиционные миллионы позволили компании стать единорогом и достичь отметки стоимости в более чем миллиард долларов США.

Инвесторами в рамках раунда выступили Mubadala Investment Co. и Akkadian Ventures при участии существующих инвесторов стартапа ICONIQ Capital и Lightspeed Venture Partners. В 2019 году стартап People.ai оценивали в 400 миллионов долларов.

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Полученные инвестиции помогут компании ускорить рост, выйти в новые сферы и на новые рынки.

Что известно о People.ai

People.ai – компания с офисами в Киеве и Сан-Франциско, работает в нише "AI for sales" – система поддержки принятия решений на основании данных из CRM.

Программное обеспечение People.ai позволяет собирать и анализировать календари, звонки и email сотрудников, помогая компаниям улучшать эффективность работы. Например, понять, какое максимальное количество клиентов может одновременно вести sales-менеджер. В то же время приватность сотрудников не страдает, утверждают в компании.

Клиенты, доходы, амбиции выйти на IPO

На сегодня клиентами People.ai являются такие компании, как AppDynamics, DataRobot, Ivanti, Okta, Zoom и другие. По данным стартапа, доход компании растет ежегодно, а благодаря сотрудничеству с Zoom за период пандемии вырос в три раза.

За последний год стартап People.ai продемонстрировал:

рост клиентской базы на 260%,

получил 49 патентов, 40+ в процессе,

купил несколько стартапов, в частности Closeplan и Hero Research,

в совет директоров компании вошел экс СМО VMWare Робин Матлок (Robin Matlock).

Коллектив People.ai / Фото Олег Рогинский

Доход на десятки миллионов

В комментарии Bloomberg Олег Рогинский сообщил, что People.ai генерирует доход в "десятки миллионов", однако компания все еще не прибыльная.

Он также сообщил, что надеется однажды вывести People.ai на IPO.

На сегодня в People.ai работает 240 сотрудников. Кроме главного офиса в Редвуд-сити и офиса разработки в Киеве, сотрудники у стартапа есть также в Харькове, Львове, Днепре и других городах Украины.