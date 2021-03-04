Абсолютное большинство украинцев не хотят быть наемными работниками. Почему украинцы хотят начать собственное дело, в какой сфере они себя видят и как оценивают собственные силы – в материале Бизнес 24.

Исследование AGER 2020 показало, что 81% опрошенных украинцев заинтересованы в том, чтобы создать собственный бизнес.

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Среди основных преимуществ украинцы назвали:

возможность работать на себя, а не на директора (78%);

заниматься любимым делом (75%);

иметь дополнительный доход (67%).

Какой бизнес хотят начать украинцы

Украинских респондентов больше всего интересует электронная торговля (77%). Они видят потенциал для развития собственного бизнеса в продажах через соцсети (73%), фриланс (65%) и прямые продажи (62%).

Опрос показал: большинство украинцев чувствуют, что у них есть нужные навыки (65%) и ресурсы (42%), чтобы начать собственный бизнес. При этом окружение и социум не смогут повлиять на их решение начать собственное дело (71%).

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Целенаправленные украинские женщины

Интерес к предпринимательству сильно вырос среди украинок (84%). При этом только 53% женщин из других европейских стран хотят открыть свой бизнес.

Украинок мотивирует НЕ столько шанс дополнительного дохода (19%), сколько возможность работать на себя (37%) и реализовывать свой потенциал в сфере, которая нравится (31%).

Для интернет-исследования опросили 23 808 человек разного возраста, пола и статуса из 25 стран мира, среди них около 1000 – из Украины.