Более 700 богачей США потеряют сотни миллиардов из-за нового налога
Источник:The Washington Post
В США могут ввести налог на доход богачей. Вырученные деньги направят на новую программу стимулов.
Новая налоговая система для богатых
В США хотят по-новому облагать доходы самых богатых людей страны. Это будет касаться:
- всех миллиардеров (по данным Forbes, в США 724 миллиардера);
- тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов как минимум 3 года подряд.
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Новый налог
Богачи будут платить налог с дохода от акций, ценных бумаг и других активов. При этом налог будет начисляться даже если миллиардер не вывел эти деньги на свои счета. Допустим, состояние Илона Маска выросло на 20 миллиардов долларов в год благодаря акциям Tesla. Даже если он эти акции не продаст, государство все равно облагает якобы доход.
Также миллиардеры будут платить большие налоги на недвижимость и другие долговременные активы.
Зачем новые налоги
Деньги по налогообложению демократы хотят направить на финансирование нового пакета стимулов. Эти деньги в основном пойдут на социальные и экологические программы. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси оценивает поступления от нового налога в размере 200 – 250 миллиардов долларов. Правда, до сих пор неизвестно, удастся ли демократам заручиться поддержкой и протолкнуть законопроект.
Как миллиардеры уклоняются от налогов
- По данным Министерства финансов США, самый богатый 1% американцев может избегать ежегодных налогов на сумму 163 миллиарда долларов.
- В частности, избегали уплаты налогов Джефф Безос, Илон Маск, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет.
- В то же время, по оценкам Белого дома, 400 самых богатых семей платили в среднем всего 8,2% налога на прибыль с 2010 по 2018 год.