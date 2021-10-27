Новая налоговая система для богатых

В США хотят по-новому облагать доходы самых богатых людей страны. Это будет касаться:

всех миллиардеров (по данным Forbes , в США 724 миллиардера);

тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов как минимум 3 года подряд.

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Новый налог

Богачи будут платить налог с дохода от акций, ценных бумаг и других активов. При этом налог будет начисляться даже если миллиардер не вывел эти деньги на свои счета. Допустим, состояние Илона Маска выросло на 20 миллиардов долларов в год благодаря акциям Tesla. Даже если он эти акции не продаст, государство все равно облагает якобы доход.

Также миллиардеры будут платить большие налоги на недвижимость и другие долговременные активы.

Зачем новые налоги

Деньги по налогообложению демократы хотят направить на финансирование нового пакета стимулов . Эти деньги в основном пойдут на социальные и экологические программы. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси оценивает поступления от нового налога в размере 200 – 250 миллиардов долларов. Правда, до сих пор неизвестно, удастся ли демократам заручиться поддержкой и протолкнуть законопроект.

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