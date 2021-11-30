В ходе проверок изъято горючее на сумму 53,9 миллиона гривен и еще на 8,5 миллиона – оборудование. Список объектов для проверки сформировали налоговый комитет Верховной Рады, Кабмин и Нефтегазовая ассоциация Украины.

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Какие нарушения обнаружили

По результатам проверок выявили :

117 автозаправочных станций, отсутствующих по официальному местоположению;

127 неработающих АЗС;

36 демонтированных.

В целом налоговая аннулировала 210 лицензий , а на доработку отправлены материалы по 1 159 объектам в ГФС и Национальную полицию.

По результатам проверок установлено, что около 40% проверенных объектов – легальный бизнес, уплачивающий налоги и сборы. В 11% выявлены нарушения, которые дали основания для аннулирования лицензий,

– прокомментировал и.о. председателя ГНС Михаил Титарчук.