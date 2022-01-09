Berkshire Hathaway покупал акции Apple постепенно, с 2016 года. К 2018 году холдинг потратил на них 36 миллиардов долларов. Благодаря стремительному росту рыночной капитализации компании, сейчас они стоят более 160 миллиардов .

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Благодаря чему растет состояние Баффета

Стоимость акций Apple пересекла отметку в 182 доллара за штуку. Таким образом, около 120 миллиардов долларов составил прирост в рыночной оценке доли холдинга Уоррена Баффета.

Это, пожалуй, самый лучший бизнес, который я знаю в мире. Не рассматриваю Apple как инвестицию, скорее как наше третье дело,

– заявлял Баффет в начале 2020 года.

Кроме приятных бонусов от роста рыночной капитализации конгломерат Баффета регулярно получает дивиденды от Apple, которые в среднем составляют 775 миллионов долларов ежегодно.

Добавим, что доля Berkshire Hathaway в Apple в настоящее время составляет 40% всего ее инвестиционного портфеля. Конгломерат является самым крупным акционером Apple, если не учитывать индексные и биржевые фонды. Тремя крупнейшими активами Berkshire Hathaway после Apple являются Bank of America, American Express и CocaCola. Все три компании вместе составляют 30,42% от стоимости всего портфеля холдинга Баффета.

К слову, состояние самого миллиардера сейчас оценивают более чем в 114,4 миллиарда долларов. Именно рост рыночной капитализации Apple позволил Баффету подняться на 8-е место в рейтинге самых богатых людей мира.