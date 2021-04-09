В Китае отказываются от H & M, сторонники Трампа не пьют кока-колы. Идея давить на бизнес ради политической или экономической выгоды - не новая. В прошлом это положительно повлияло на борьбу с рабством и дискриминацией.

Плюс бойкот - минус прибыли. В истории есть немало примеров, когда давление на бизнес таки подействовало и положительно повлияло на общество.

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“Сахарный” бойкот в Англии

В 1791 году уровень продаж сахара в Англии снизился почти вдвое, когда парламент отказался отменить рабство. Дело в том, что подсластитель производили те же невольники. Впоследствии в ответ на финансовый давление магазины начали продавать сахар, изготовленный "свободными людьми".

"Сделано не рабами". Маркировать товары начали еще в Англии 18 века / фото Mike Kaye

Генри Форд и антисемитская газета

В 1920-х годах основатель Ford Motor Company Генри Форд выпускал еженедельную газету под названием Dearborn Independent, которая публиковала антисемитские статьи.

Dearborn Independent печатала антисемитские статьи

В ответ Антидискредитационная лига подала иск на автомагната за клевету и помогла организовать бойкот его автомобилей. Участие приняли не только евреи, а и многие либеральные христиане. Форд извинился и закрыл газету в 1927 году. Не исключено, что причиной стал резкий удар по заработку и угрозы Fox Film Corporation демонстрировать кадры аварийных автомобилей перед показами фильмов в своих кинотеатрах.

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Бойкот автобусов из-за занятого места

В 1955 году чернокожая женщина Роза Паркc проигнорировала законы южных штатов и отказалась уступить место в автобусе белому мужчине. Это произошло в городе Монтгомери, штат Алабама, где около 75 процентов пассажиров общественного транспорта были афроамериканцами. Однако законы о сегрегации "закрепляли" отдельные места за белыми. Паркс арестовали.

Роза Паркс отказалась освободить белому мужчине свое место в автобусе /фото Shutterstock

Чернокожие лидеры призвали бойкотировать все городские автобусы. Акция длилась 381 день и чуть не привела к банкротству автобусной компании. Верховный суд потом постановил, что разделение в транспорте является незаконным и Паркс выпустили из тюрьмы. Позже город Монтгомери принял закон, запрещающий расовую сегрегацию в автобусах. Это был первый успешный бойкот Движения за гражданские права афроамериканцев в США.

Санкции против ЮАР

В 1994 апартеид в Южной Африке окончательно пал. Местные экономические круги нажали на правительство, боясь санкций со стороны Запада.

Иванка отца не выбирала. Это сделали ее земляки

Совсем недавно в июле 2018 Иванка Трамп закрыла свой модный бренд. После избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году, потребительская Америка начала бойкотировать детище его дочери. The Wall Street Journal сообщает, что за полгода продажи упали почти на 45 процентов.

Советницы Трампа пришлось закрыть свой модный бренд из-за бойкота / фото Getty Images

Бойкот отелей из-за смертной казни

В следующем году в поле зрения общественности оказалась сеть отелей Dorchester Collection. Она принадлежит султану Брунея, где за измены и однополые отношения, людей решили забивать камнями.

ЛГБТ-активисты устраивали акции протеста под лондонским The Dorchester /фото Ella Braidwood

Такие знаменитости, как Элтон Джон и Джордж Клуни, призывали бойкотировать сеть отелей, в которую входят лондонские The Dorchester и 45 Park Lane, а также несколько компаний, такие как JP Morgan и Deutsche Bank. Позже страна объявила, что не будет применять смертную казнь.

Украинский опыт

Акция "Не покупай российское!" началась еще в августе 2013 года как реакция на торговую экспортную блокаду Украине со стороны РФ. Вторая волна бойкота началась после оккупации Крыма и вторжения российских войск в Донецкую и Луганскую области. В магазинах начали маркировать товары из страны-агрессора, активисты устраивали акции и флешмобы.

С 2014 и 2015 годы российские компании потеряли около 2 млрд долларов. Некоторые ушли с рынка, что позволило развиться украинским производителям, которые заполнили освобожденные сегменты.

Что бойкотируют сейчас

США

В штате Джорджия приняли новый закон о выборах, который усложняет процедуру волеизъявления.

приняли новый закон о выборах, который усложняет процедуру волеизъявления. Байден назвал документ антиамериканским .

назвал документ . Гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси раскритиковал закон.

Джеймс Квинси раскритиковал закон. Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola.

Сторонники республиканцев отчитываются в соцсетях, что переходят на Pepsi.

Некоторые сторонники республиканцев в США отказываются от Coca-Cola /coca-cola.ua

Китай