41% респондентов отложил время выхода на пенсию на позже, а 13% – наоборот, станут пенсионерами раньше , чем планировали. В результатах опроса отмечается, что именно пандемия заставила многих состоятельных предпринимателей пересмотреть свои планы на бизнес, карьеру и жизнь.

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Состоятельные устали от своих бизнес-империй

Исследование UBS Group AG прогнозирует, что в течение следующих 20 лет состоятельные предприниматели передадут по наследству своим потомкам активы размером более 2 триллионов долларов , а пандемия лишь ускорит процесс передачи собственности.

Так, одна из самых богатых предпринимателей и политиков Китая, 57-летняя Ву Яюн, в прошлом году передала своей дочери собственную долю в компании, которая принесла ее семье огромное состояние.

81-летний мексиканец Хуан Франциско Бекманн недавно передал контроль над кондоминимумом в Нью-Йорке и долю в компании, владеющей брендом текилы Jose Cuervo, своей дочери.

Представители младшего поколения получают все больше и больше возможностей для развития бизнес-империй своих родителей,

– заявил глава BNP Paribas Винсент Лекомте.