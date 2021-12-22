Богачи стали еще богаче: как изменились состояния миллиардеров в течение года

Уходящий год был насыщенным событиями и довольно нестабильным для всех отраслей бизнеса. Вместе с тем невероятному количеству стартапов удалось стать единорогами, а самые богатые предприниматели существенно приумножили свои состояния.

Суммарная оценка активов только первой десятки рейтинга миллиардеров Forbes в этом году пересекла отметку в 1 триллион 430 миллиардов долларов. Бизнес 24 подводит итоги 2021 года и рассказывает, как изменились состояния самых богатых людей мира за это время.

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1. Илон Маск

В этом году Илон Маск уверенно закрепил звание самого богатого человека мира после того, как в сентябре обогнал прошлогоднего лидера рейтинга Джеффа Безоса. Состояние основателя Tesla и SpaceX сейчас оценивается в 236,8 миллиарда долларов против 167 миллиардов в декабре 2020 года. Недавно сразу два мировых издания объявили Илона Маска "человеком года" – Times и Financial Times.

Однако 2021 год не прошел для миллиардера без неприятностей:

Вместе с тем бизнес Илона Маска не теряет обороты. Миллиардер готовится к запуску завода по производству электромобилей Tesla вблизи Берлина и увеличивает мощности на китайском рынке, а SpaceX активно сотрудничает с NASA над несколькими космическими проектами.

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Кроме того, в этом году Илон Маск первым в истории пересек отметку в 300 миллиардов долларов и по версии Forbes стал самым богатым человеком в истории человечества. SpaceX тем временем стала второй самой дорогой частной компанией мира, а Tesla присоединилась к эксклюзивному клубу компаний с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов.

Успехи и неудачи Илона Маска в 2021 году / Фото Getty Images

2. Джефф Безос

После потрясающего роста состояния на 67,9 миллиарда долларов в конце 2020 года, Джефф Безос сбавил темпы, и, по итогам этого года, увеличил стоимость своих активов в разы меньше – в общей сложности до 193 миллиардов долларов.

В первом полугодии миллиардер трижды терял лидерство в списке самых богатых, однако первым пересек отметку в 200 миллиардов долларов. Летом Безос уступил место французскому предпринимателю Бернару Арно, а осенью и подавно не смог превзойти уверенный рост стоимости активов Илона Маска.

Потери в показателях богача были нанесены, в частности, острой конкуренцией между Blue Origin и SpaceX – компания Безоса то и дело проигрывала апелляции в суде, отчаянно пытаясь выгрызть для себя контракт с NASA на создание посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну.

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Вместе с тем гигант электронной коммерции Amazon стал антигероем мировых эко-организаций и профсоюзов. В Черную пятницу, самый прибыльный сезон для розничной торговли, компанию массово бойкотировали в США и Европе. Кроме того, онлайн-ритейлер заплатил в этом году немалую сумму штрафов, в частности, из-за нарушения антимонопольных законов в странах ЕС.

Успехи и неудачи Джеффа Безоса в 2021 году / Фото Getty Images

3. Бернар Арно

Владелец контрольного пакета акций группы люксовых брендов LVMH Бернар Арно единственный в списке 10 самых богатых людей мира, кто не спешит получать гражданство США. Французу и без того удалось дважды возглавить мировой рейтинг миллиардеров. Сейчас состояние богача оценивается в 190,1 миллиарда долларов.

Несмотря на пандемию COVID-19, бизнес в сфере производства и продажи товаров роскоши за последние два года стал в разы более прибыльным. Кроме того, группа LVMH осуществила за это время немало выгодных поглощений перспективных брендов, что повысило состояние Арно на 59% – с 76 миллиардов долларов в 2020 году.

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Хотя "модный" бизнес сегодня не столь привлекателен для инвесторов, как технологические компании, Бернар Арно завершает 2021 год на почетном 3 месте в рейтинге самых богатых по версии Forbes.

Успехи и неудачи Бернара Арно в 2021 году / Фото Getty Images

4. Билл Гейтс

Едва ли не самым тревожным 2021 год стал для основателя Microsoft Билла Гейтса. Миллиардер пережил развод с женой Мелиндой, с которой провел в браке почти 25 лет и имел ряд общих проектов. Гейтс передал бывшей жене значительную долю активов (приблизительной стоимостью 5,6 миллиарда долларов), из-за чего впервые за 30 лет не попал в тройку лидеров рейтинга самых богатых американцев Forbes 400.

Богач опубликовал в своем блоге итоги года, где назвал 2021 самым сложным периодом своей жизни. Вместе с тем состояние миллиардера за год в целом увеличилось на 23 миллиарда долларов, что позволяет ему встречать 2022 год на 4 строчке в рейтинге самых богатых с оценкой в 134,9 миллиарда долларов.

Успехи и неудачи Билла Гейтса в 2021 году / Фото Getty Images

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5. Ларри Эллисон

Пятерку самых богатых замыкает основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон, владевший в 2020 году состоянием в 65,9 миллиарда долларов. В настоящее время активы богача Forbes оценивает почти вдвое выше – в 122,1 миллиарда долларов.

Стремительный рост показателей обеспечили удачные инвестиции в компанию-разработчика CRM-системы Salesforce.com. Кроме того, прибыльной стала покупка около 3 миллионов акций Tesla в 2018 году. Именно эти активы подняли богача сразу на несколько позиций в списке.

Состояние Ларри Эллисона в 2021 году / Фото Getty Images

6. Ларри Пейдж

Американский исследователь интернет-технологий Ларри Пейдж хорошо разбирается в прибыльном бизнесе. С 67,9 миллиарда долларов в 2020 предприниматель увеличил свое состояние до 121,3 миллиарда долларов в 2021 году.

Бизнесмен является разработчиком поисковой системы и соучредителем конгломерата Alphabet, в который входит Google. Кроме того, Пейдж в этом году удачно инвестировал в компанию Planetary Resources, которая занимается исследованиями космоса. Это позволяет миллиардеру занять 6 место в рейтинге самых богатых в конце 2021 года.

Состояние Ларри Пейджа в 2021 году / Фото Getty Images

7. Сергей Брин

Еще один соучредитель Alphabet Сергей Брин также изрядно обогатился в течение уходящего года. В 2020 году его состояние оценивалось в 66 миллиардов долларов, а в 2021 – уже в 116,9 миллиарда. Это позволяет богачу занять 7 место в списке накануне 2022 года.

О деятельности миллиардера информации немного, однако в Forbes отмечают, что он активно инвестирует в высокотехнологичные стартапы, связанные с авиацией. Брин ушел с поста президента Google в декабре 2019 года, но остается членом наблюдательного совета и владеет большой долей акций компании.

Состояние Сергея Брина в 2021 году / Фото Getty Images

8. Марк Цукерберг

Самым неприятным уходящий год стал, пожалуй, для Марка Цукерберга. Дело в том, что миллиардер резко потерял место в первой пятерке мирового рейтинга самых богатых из-за внутренних проблем компании Meta (ранее – Facebook) и негативного имиджа после публикации в октябре 2021 года The Facebook Files. Сейчас состояние Цукерберга оценивают в 116,5 миллиарда долларов.

Масла в огонь подлили и массовые сбои в работе социальных сетей, разработанных и приобретенных Meta. Таким образом, богач значительно отстал от темпов роста состояний основателей других передовых технологических компаний. Отметим, что в 2020 году его активы оценивали более чем в 98 миллиардов долларов.

Удачи и неудачи Марка Цукерберга в 2021 году / Фото Getty Images

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9. Уоррен Баффет

Уоррен Баффет будет встречать Новый год на 9 строчке рейтинга самых богатых по версии Forbes. Один из самых успешных инвесторов мира в настоящее время владеет состоянием в размере 105,4 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов больше, чем в 2020 году.

Такого результата богачу удалось достичь благодаря стремительному росту стоимости акций Berkshire Hathaway (на 14% по сравнению с 2020 годом). По данным FactSet, 90-летний Уоррен Баффет сейчас владеет долей компании в около 38%.

Состояние Уоррена Баффета в 2021 году / Фото Getty Images

10. Стив Балмер

Десятку самых богатых в этом году замыкает первый богач мира, который стал миллиардером благодаря опционам, подаренным компанией, в которой он работал, а именно Microsoft. После ухода из Microsoft Стив Балмер приобрел профессиональную баскетбольную команду Los Angeles Clippers и занялся инвестициями в перспективные бизнесы.

Forbes оценивает состояние Балмера в 101,5 миллиарда долларов против 70,1 миллиарда в 2020 году. В значительной степени на рост стоимости активов повлияли инвестиции богача в 2018 году в Social Solutions, которая занимается разработкой программного обеспечения для неприбыльных и правительственных организаций.

Состояние Стива Балмера в 2021 году / Фото dailytech

К слову, по оценкам Forbes, в канун Нового года самые богатые люди мира начали немного терять свои состояния. Это обусловлено, в частности, нестабильностью фондового рынка, а также внутренними нюансами компаний в собственности миллиардеров. Однако общая тенденция показывает, что богачи с каждым годом будут лишь продолжать приумножать свои состояния, а список будет пополняться все большим количеством новых миллиардеров.

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