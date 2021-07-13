Boeing задерживает поставки новых Dreamliner: регулятор США обнаружил у самолетов дефекты

Федеральное авиационное управление США (FAA) выявило проблемы в некоторых самолётах Boeing 787 серии Dreamliner, которые компания еще не ввела в эксплуатацию. Производитель пообещал устранить дефекты до официальных поставок самолетов на рынок.

FFA сообщает, что проблемы обнаружены в носовой части самолетов. Правда, реальной безопасности транспортных средств, по словам экспертов, этот дефект не угрожает.

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Новые вызовы для Boeing

Boeing уже задерживал поставки около 100 единиц моделей новой серии с декабря 2020 по март 2021 года из-за обнаруженных дефектов в обшивке фюзеляжей (корпуса) самолетов.

После обнародования проблемы, FFA решило подробнее проверить новую серию Boeing на наличие других дефектов перед тем, как компания передаст самолеты в пользование авиакомпаниям. Тогда регулятор и обнаружил дефект в переднем гермошпангоуте летательных аппаратов.

Гермошпангоут (герметичный шпангоут) – поперечный структурный элемент жесткости фюзеляжа летательного аппарата, который часто служит переходным узлом для электрических, гидравлических, вакуумных, кислородных, механических и других коммуникационных сетей самолетов.

К слову, без надлежащего устранения дефектов, FFA не выдаст Boeing сертификат "летной годности", который свидетельствует о полной проверке безопасности самолетов. Согласно анонимным источникам The Wall Street Journal, на полное устранение проблем Boeing понадобится еще как минимум три недели.