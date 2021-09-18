В целом их состояние оценили в 1,7 триллиона долларов. По сравнению с данными августа 2020 года, это на 22% или 312 миллиардов долларов больше.
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Кто вошел в рейтинг
Как и в прошлом году, рейтинг возглавила семья Уолтон, владеющая 48% акций сети розничных и оптовых магазинов Walmart. Состояние Уолтонов оценили в 238,2 миллиарда долларов, что на 23 миллиарда больше, чем в прошлом году.
Вторую строчку списка заняла семья Марс, которая владеет кондитерской корпорацией Mars, больше всего известной производством шоколадных батончиков Snickers, Milky Way, Mars и конфет M&Ms. Состояние семьи составило 141,9 миллиарда долларов.
На третьей позиции оказалась семья Кох, которая основала Koch Industrues – компанию по переработке нефти и химическому производству. Их состояние – 124,4 миллиарда долларов.
10 самых богатых семей мира: свежий рейтинг
|Место
|Семья и собственность
|Состояние (в долларах США)
|1
|Уолтон (Walmart)
|238,2 миллиарда
|2
|Марс (Mars)
|141,9 миллиарда
|3
|Кох (Koch Industrues)
|124,4 миллиарда
|4
|Эрме (Hermes)
|111,6 миллиарда
|5
|Королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд
|100 миллиардов
|6
|Амбани (Reliance Industries)
|93,7 миллиарда
|7
|Вертхаймер (Chanel)
|61,8 миллиарда
|8
|Джонсон (Fidelity Investments)
|61,2 миллиарда
|9
|Томсон (Thomson Reuters)
|61,1 миллиарда
|10
|Берингер (Boehringer Ingelheim)
|59,2 миллиарда