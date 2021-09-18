В целом их состояние оценили в 1,7 триллиона долларов. По сравнению с данными августа 2020 года, это на 22% или 312 миллиардов долларов больше.

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Кто вошел в рейтинг

Как и в прошлом году, рейтинг возглавила семья Уолтон, владеющая 48% акций сети розничных и оптовых магазинов Walmart. Состояние Уолтонов оценили в 238,2 миллиарда долларов, что на 23 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку списка заняла семья Марс, которая владеет кондитерской корпорацией Mars, больше всего известной производством шоколадных батончиков Snickers, Milky Way, Mars и конфет M&Ms. Состояние семьи составило 141,9 миллиарда долларов.

На третьей позиции оказалась семья Кох, которая основала Koch Industrues – компанию по переработке нефти и химическому производству. Их состояние – 124,4 миллиарда долларов.

10 самых богатых семей мира: свежий рейтинг

Место Семья и собственность Состояние (в долларах США)
1 Уолтон (Walmart) 238,2 миллиарда
2 Марс (Mars) 141,9 миллиарда
3 Кох (Koch Industrues) 124,4 миллиарда
4 Эрме (Hermes) 111,6 миллиарда
5 Королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд 100 миллиардов
6 Амбани (Reliance Industries) 93,7 миллиарда
7 Вертхаймер (Chanel) 61,8 миллиарда
8 Джонсон (Fidelity Investments) 61,2 миллиарда
9 Томсон (Thomson Reuters) 61,1 миллиарда
10 Берингер (Boehringer Ingelheim) 59,2 миллиарда