В целом их состояние оценили в 1,7 триллиона долларов. По сравнению с данными августа 2020 года, это на 22% или 312 миллиардов долларов больше.

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Кто вошел в рейтинг

Как и в прошлом году, рейтинг возглавила семья Уолтон, владеющая 48% акций сети розничных и оптовых магазинов Walmart. Состояние Уолтонов оценили в 238,2 миллиарда долларов, что на 23 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку списка заняла семья Марс, которая владеет кондитерской корпорацией Mars, больше всего известной производством шоколадных батончиков Snickers, Milky Way, Mars и конфет M&Ms. Состояние семьи составило 141,9 миллиарда долларов.

На третьей позиции оказалась семья Кох, которая основала Koch Industrues – компанию по переработке нефти и химическому производству. Их состояние – 124,4 миллиарда долларов.

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