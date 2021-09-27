Глава БЭБ Вадим Мельник, бывший глава Государственной фискальной службы, рассказал о приоритетах деятельности новой структуры. Так, сначала бюро будет анализировать и ликвидировать экономические схемы, затем выявлять их коррупционное прикрытие, и только после этого возьмется за предпринимателей-нарушителей.

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Для чего в Украине запускают БЭБ и чем оно отличается от ГФС

Множество представителей бизнеса до сих пор обеспокоены вопросом, чем новое бюро будет отличаться от Государственной фискальной службы. Принципиальной разницей является то, что БЭБ создано как аналитический орган, а не силовой, хотя он и имеет правоохранительную функцию.

Основной функцией БЭБ будет аналитика, которая позволит бороться с системными проявлениями теневой экономики на общегосударственном уровне. Служащие будут заниматься общим мониторингом экономики, после чего формировать рекомендации и выводы, которые будут передавать Верховной Раде и правительству.

Что это означает для бизнеса

То, с чем, в частности, будет бороться БЭБ – коррупционные и экономические схемы, с помощью которых бизнес уклоняется от уплаты налогов. Цель деятельности – вывести предприятия из теневого сектора экономики.