Министерство культуры и информационной политики Украины представило юбилейную айдентику 18 июня. Предприниматели не должны ничего платить за ее использование.

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Как бизнесу использовать символику с пользой

Предприниматели могут интегрировать логотип или слоган в свой бизнес. Айдентику можно использовать в своей продукции или рекламе.

Также разработали упрощенную форму логотипа. Такая версия сможет поместиться на маленьких форматах и ​​на печатных или вышитых изображениях.

Презентация айдентики к 30-летию независимости Украины: видео

Подробнее о айдентике к 30-летию

Символом 30-летия независимости Украины является цветок. Каждая область будет иметь свой уникальный цветок, который будет иметь графические элементы и цветовую гамму флага региона.

Ты у меня единственная,
– основной лейтмотив кампании, это обращение к нации.

Также регионы будут представлены цветами – символами сфер деятельности. Среди них:

  • медицина;
  • строительство;
  • наука;
  • цифровые технологии;
  • производство.