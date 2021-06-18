Министерство культуры и информационной политики Украины представило юбилейную айдентику 18 июня. Предприниматели не должны ничего платить за ее использование.

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Как бизнесу использовать символику с пользой

Предприниматели могут интегрировать логотип или слоган в свой бизнес. Айдентику можно использовать в своей продукции или рекламе.

Справка. Юбилейную айдентику создало креативное агентство "Провод", а информационным партнером кампании выступила онлайн-платформа "Дия. Бизнес".

Также разработали упрощенную форму логотипа. Такая версия сможет поместиться на маленьких форматах и ​​на печатных или вышитых изображениях.

Презентация айдентики к 30-летию независимости Украины: видео

Подробнее о айдентике к 30-летию

Символом 30-летия независимости Украины является цветок. Каждая область будет иметь свой уникальн ый цветок, который будет иметь графические элементы и цветовую гамму флага региона.

Ты у меня единственная,

– основной лейтмотив кампании, это обращение к нации.

Также регионы будут представлены цветами – символами сфер деятельности. Среди них:

медицина;

строительство;

наука;

цифровые технологии;

производство.