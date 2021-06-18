Министерство культуры и информационной политики Украины представило юбилейную айдентику 18 июня. Предприниматели не должны ничего платить за ее использование.
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Как бизнесу использовать символику с пользой
Предприниматели могут интегрировать логотип или слоган в свой бизнес. Айдентику можно использовать в своей продукции или рекламе.
Также разработали упрощенную форму логотипа. Такая версия сможет поместиться на маленьких форматах и на печатных или вышитых изображениях.
Презентация айдентики к 30-летию независимости Украины: видео
Подробнее о айдентике к 30-летию
Символом 30-летия независимости Украины является цветок. Каждая область будет иметь свой уникальный цветок, который будет иметь графические элементы и цветовую гамму флага региона.
Ты у меня единственная,
– основной лейтмотив кампании, это обращение к нации.
Также регионы будут представлены цветами – символами сфер деятельности. Среди них:
- медицина;
- строительство;
- наука;
- цифровые технологии;
- производство.