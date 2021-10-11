Бизнесу могут отказать в регистрации ПРРО: в каких случаях

По ряду причин бизнесу могут отказать в регистрации программных регистраторов расчетных операций. В таких случаях фискальный сервер формирует сообщение об отказе.

Какими могут быть причины отрицательного решения о регистрации ПРРО рассказывают в Главном управлении ГНС. В основном отказ вызван несоблюдением предпринимателем общих требований касательно электронного документооборота.

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Причины отказа

Отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций могут, если:

ПРРО с тем же названием и локальным номером уже зарегистрирован в базе;

предприятия нет в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей или общественных формирований;

предприниматель не указал в заявлении к контролирующему органу о единице хозяйствования, как объекте налогообложения;

информация в заявлении не совпадает с данными отчетности и регистрации предприятия в контролирующих органах.

В случае получения отказа, следует обратиться в региональное представительство ГНС в вашей области.

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