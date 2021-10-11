Какими могут быть причины отрицательного решения о регистрации ПРРО рассказывают в Главном управлении ГНС. В основном отказ вызван несоблюдением предпринимателем общих требований касательно электронного документооборота.
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Причины отказа
Отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций могут, если:
- ПРРО с тем же названием и локальным номером уже зарегистрирован в базе;
- предприятия нет в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей или общественных формирований;
- предприниматель не указал в заявлении к контролирующему органу о единице хозяйствования, как объекте налогообложения;
- информация в заявлении не совпадает с данными отчетности и регистрации предприятия в контролирующих органах.
В случае получения отказа, следует обратиться в региональное представительство ГНС в вашей области.
Обязательные ПРРО: что известно
- С 2017 года, независимо от уровня доходов предприятия, РРО должны были использовать предприниматели, которые реализуют технические бытовые товары с гарантийным ремонтом.
- С 2022 года регистраторы расчетных операций будут вынуждены использовать предприятия всех видов экономической деятельности.
- Противники нововведений зарегистрировали законопроект, который призван отменить обязательное использование РРО. По состоянию на 11 октября 2021 года статус проекта закона – "Предоставлено для ознакомления".