Бизнес в Украине продолжает работать в обычном режиме: опрос ЕБА

В числе опрошенных 53 руководителей компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), 90% сообщили о продолжении работы в обычном режиме. Сколько руководителей бизнеса сообщили о выезде за границу, читайте дальше.

Результаты опроса ЕБА

Около 90% руководителей компаний сообщили, что продолжают работу в обычном режиме.

Около 70% компаний уже имеют планы "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях.

15% опрошенных сообщили о готовности к релокации, однако остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.

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Лишь 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, остальные 11% – об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний,

– отметили в ЕБА.

релокация – это изменение места жительства, часто в результате смены места работы.

"Чрезвычайно поражает выдержка и устойчивость наших компаний, которые продолжают работать и верят в лучшее будущее для Украины. Ответственный бизнес всегда был активным участником важных событий в стране, работает на своих сотрудниках и их семьях, поддерживает армию и общество", – поделилась директора ассоциации Анна Деревянко.

В ЕБА отметили, что их офисы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове также продолжают работать в обычном режиме. Деревянко добавила, что бизнес верит в Украину и потому ассоциация надеется, что государство также заявит о своей поддержке из-за недопущения давления на прозрачный бизнес.