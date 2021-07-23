Бизнес в стиле Eco, или Неожиданные преимущества диджитализации

Цифровые технологии не только облегчают жизнь человеку и бизнесу, но и улучшают состояние окружающей среды. А в современном мире экосознательным должен быть каждый из нас, и бизнес-сообщество – не исключение. Западные страны выдвигают к своим партнерам новые требования по экологичности производств, наличия КСО-проектов по защите окружающей среды и тому подобное. Готовы ли к этому в Украине?

Несоответствие международным нормам может стоить отечественному бизнесу потери торговых сделок на немалые суммы.

Интересно Как спасти бизнес: 4 реальные истории с хэппи-эндом

Карантинные ограничения 2020 – 2021 годов показали, насколько мощно бизнес влияет на окружающую среду. Так, в 2020 году с существенным снижением активности транспортного сектора выбросы CO2 в атмосферу по всему миру сократились на 7% – примерно на 2,4 миллиарда тонн. Более того: в ЕС этот показатель снизился на 11%, а в США – на 12%! Это самый значительный спад загрязнения воздуха диоксидом углерода с тех пор, как закончилась Вторая мировая война.

Как бизнесу стать экосознательным

Стремление мира к экологичности способствовало появлению отдельного технологического направления – Green IT. Главная цель "зеленых" информационных технологий – уменьшить материальную и энергетическую нагрузку на окружающую среду при наиболее полном удовлетворении информационных и коммуникационных потребностей потребителей.

Благодаря Green IT изготавливается все более энергоэффективное оборудование, создаются облачные центры обработки данных, виртуализируются сервера и системы мониторинга. Использовать меньше бумаги, пластика и других расходных материалов, потреблять меньше энергоресурсов – это предприятиям реально сделать уже сегодня. Какими могут быть первые шаги?

Почему изменения нужны: смотрите видео

Удаленный / гибкий формат работы

Мобильность, скорость и гибкость в работе – непременные условия успеха для любой современной компании. Дистанционный формат работы, отвечая всем этим условиям, положительно сказывается не только на доходность бизнеса, но и на состояние окружающей среды.

С переходом на гибридный или полностью дистанционный формат компании потребляют меньше ресурсов, а их экономия на каждом специалисте, работающему из дома, составляет до 11 000 долларов в год по данным Global Workplace Analytics. Переезд с физического офиса к виртуальному (облачному) означает экономию бумаги, чернил, электроэнергии, времени. А все это – деньги.

Работать онлайн в Украине помогают сервисы Office 365, а также система электронного документооборота Star.Docs от Киевстар. Забудьте об огромных архивах, скопах документов, о подписи от руки – пользуйтесь возможностями "зеленого офиса" уже сегодня!

Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы командот Киевстар Бизнес.

Кроме сбережения значительных средств цифровизация производственного процесса обеспечивает репутационные бонусы. Как известно, потребители отдают предпочтение товарам и услугам компаний, которые заботятся не только о собственной прибыли, но и о благосостоянии других – и, прежде всего, о природе.

Преимущества электронного документооборота: смотрите видео

Энергоэффективность

Собственные серверы компаний также постепенно уходят в прошлое. Мощное, а значит, весьма дорогое "железо" потребляет огромное количество электроэнергии (и на миллиарды вычислительных операций, и на системы охлаждения) и при этом редко бывает задействовано хотя бы на 50% своих возможностей.

Альтернативой становятся дата-центры, где можно размещать свои данные. Они также используют немало энергии – один из крупнейших дата-центров в мире, с десятками тысяч IТ-устройств, требует для функционирования и охлаждения оборудования более 100 мегаватт энергии – столько, сколько 80 тысяч домохозяйств вместе. Однако эффективность централизованных облачных серверов намного выше, ведь они загружаются по полной.

Итак, перенос IТ-инфраструктуры предприятия в дата-центр и облака является весьма разумным и выгодным решением. В Украине такую возможность бизнес-клиентам предоставляет крупнейший мобильный оператор - компания "Киевстар". В частности, благодаря дата-центру и облачной платформе Microsoft Azurе с Киевстар вы не просто оптимизируете свои расходы и получите большой набор удобных инструментов для работы, но и будете иметь репутацию компании, которая рационально подходит к использованию ресурсов. С облачными серверами вам больше не нужно будет покупать дорогостоящее "железо", хранить его, тратясь на аренду квадратных метров, охлаждать и обслуживать. Вы будете пользоваться ими при необходимости, а не запускать каждый день и будете оплачивать только за то количество емкостей, которые необходимы вам прямо сейчас.

Как использовать облачные сервисы для бизнеса: смотрите видео

Умные и экологические города

Экосознательными становятся не только отдельные люди и компании, но и целые города. Все большей мощности набирает такой тренд, как смартизация городов. Система информационных и коммуникационных технологий Smart City помогает создать удобную и безопасную экосистему города, рационально использовать природные ресурсы и уменьшать вредные выбросы в окружающую среду.

Оптимизация транспортных маршрутов и загруженности дорог, непрерывный контроль магистралей транспортировки воды, газа и электроэнергии, предотвращение масштабных техногенных катастроф благодаря своевременному выявлению и ликвидации аварий на участках – все это становится возможным благодаря Smart City. Еще один вклад разумных технологий в "зеленую" и комфортную жизнь населенных пунктов – энергоэффективное освещение улиц, а с ним и повышение безопасности горожан.

Smart City – это система взаимосвязанных информационных, коммуникационных технологий и интернета вещей (IoT), которая упрощает управление внутренними городскими процессами и делает жизнь горожан более удобной, комфортной и безопасной.

Сегодня Киевстар является надежным партнером городов во многих проектах Smart City в Украине. Сочетая возможности телеком, IoT, облачных технологий, аналитики на основе Big Data и других IТ-решений, в компании предлагают проекты, позволяющие существенно улучшить повседневную жизнь городов и их жителей. Так можно отслеживать и контролировать миграционные перемещения жителей, движение транспорта, загруженность парковок, безопасность территорий, расход природных ресурсов, показатели загрязнения, оптимизировать расходы и тому подобное. В итоге – принимать управленческие решения, опираясь на точные данные, а не предположения. И влиять тем самым на изменения к лучшему, в частности – и в экологии городов.

Если задаться целью, сегодня бизнес может не только повышать собственную эффективность за счет современных технологий, но и реализовать любую разумную и экологическую инициативу – и часто это является частями одного и того же процесса. А при поддержке надежного партнера, которым является Киевстар Бизнес, сделать это будет гораздо легче. Присоединяйтесь к инновационным трендам, развивайте свой бизнес в соответствии с международными стандартами, выбирайте лучшие решения в пользу собственному делу и всей планете. Ведь ее будущее зависит и от вас!