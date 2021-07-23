Несоответствие международным нормам может стоить отечественному бизнесу потери торговых сделок на немалые суммы.

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Карантинные ограничения 2020 – 2021 годов показали, насколько мощно бизнес влияет на окружающую среду. Так, в 2020 году с существенным снижением активности транспортного сектора выбросы CO2 в атмосферу по всему миру сократились на 7% – примерно на 2,4 миллиарда тонн. Более того: в ЕС этот показатель снизился на 11%, а в США – на 12%! Это самый значительный спад загрязнения воздуха диоксидом углерода с тех пор, как закончилась Вторая мировая война.

Как бизнесу стать экосознательным

Стремление мира к экологичности способствовало появлению отдельного технологического направления – Green IT. Главная цель "зеленых" информационных технологий – уменьшить материальную и энергетическую нагрузку на окружающую среду при наиболее полном удовлетворении информационных и коммуникационных потребностей потребителей.

Благодаря Green IT изготавливается все более энергоэффективное оборудование, создаются облачные центры обработки данных, виртуализируются сервера и системы мониторинга. Использовать меньше бумаги, пластика и других расходных материалов, потреблять меньше энергоресурсов – это предприятиям реально сделать уже сегодня. Какими могут быть первые шаги?

Почему изменения нужны: смотрите видео

Удаленный / гибкий формат работы

Мобильность, скорость и гибкость в работе – непременные условия успеха для любой современной компании. Дистанционный формат работы, отвечая всем этим условиям, положительно сказывается не только на доходность бизнеса, но и на состояние окружающей среды.

С переходом на гибридный или полностью дистанционный формат компании потребляют меньше ресурсов, а их экономия на каждом специалисте, работающему из дома, составляет до 11 000 долларов в год по данным Global Workplace Analytics. Переезд с физического офиса к виртуальному (облачному) означает экономию бумаги, чернил, электроэнергии, времени. А все это – деньги.

Работать онлайн в Украине помогают сервисы Office 365, а также система электронного документооборота Star.Docs от Киевстар. Забудьте об огромных архивах, скопах документов, о подписи от руки – пользуйтесь возможностями "зеленого офиса" уже сегодня!

Совет! Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы команд Офис там, где вы от Киевстар Бизнес.

Кроме сбережения значительных средств цифровизация производственного процесса обеспечивает репутационные бонусы. Как известно, потребители отдают предпочтение товарам и услугам компаний, которые заботятся не только о собственной прибыли, но и о благосостоянии других – и, прежде всего, о природе.

Преимущества электронного документооборота: смотрите видео

Энергоэффективность

Собственные серверы компаний также постепенно уходят в прошлое. Мощное, а значит, весьма дорогое "железо" потребляет огромное количество электроэнергии (и на миллиарды вычислительных операций, и на системы охлаждения) и при этом редко бывает задействовано хотя бы на 50% своих возможностей.

Альтернативой становятся дата-центры, где можно размещать свои данные. Они также используют немало энергии – один из крупнейших дата-центров в мире, с десятками тысяч IТ-устройств, требует для функционирования и охлаждения оборудования более 100 мегаватт энергии – столько, сколько 80 тысяч домохозяйств вместе. Однако эффективность централизованных облачных серверов намного выше, ведь они загружаются по полной.

Итак, перенос IТ-инфраструктуры предприятия в дата-центр и облака является весьма разумным и выгодным решением. В Украине такую возможность бизнес-клиентам предоставляет крупнейший мобильный оператор - компания "Киевстар". В частности, благодаря дата-центру и облачной платформе Microsoft Azurе с Киевстар вы не просто оптимизируете свои расходы и получите большой набор удобных инструментов для работы, но и будете иметь репутацию компании, которая рационально подходит к использованию ресурсов. С облачными серверами вам больше не нужно будет покупать дорогостоящее "железо", хранить его, тратясь на аренду квадратных метров, охлаждать и обслуживать. Вы будете пользоваться ими при необходимости, а не запускать каждый день и будете оплачивать только за то количество емкостей, которые необходимы вам прямо сейчас.

Как использовать облачные сервисы для бизнеса: смотрите видео

Умные и экологические города

Экосознательными становятся не только отдельные люди и компании, но и целые города. Все большей мощности набирает такой тренд, как смартизация городов. Система информационных и коммуникационных технологий Smart City помогает создать удобную и безопасную экосистему города, рационально использовать природные ресурсы и уменьшать вредные выбросы в окружающую среду.

Оптимизация транспортных маршрутов и загруженности дорог, непрерывный контроль магистралей транспортировки воды, газа и электроэнергии, предотвращение масштабных техногенных катастроф благодаря своевременному выявлению и ликвидации аварий на участках – все это становится возможным благодаря Smart City. Еще один вклад разумных технологий в "зеленую" и комфортную жизнь населенных пунктов – энергоэффективное освещение улиц, а с ним и повышение безопасности горожан.

Справка: Smart City – это система взаимосвязанных информационных, коммуникационных технологий и интернета вещей (IoT), которая упрощает управление внутренними городскими процессами и делает жизнь горожан более удобной, комфортной и безопасной.

Сегодня Киевстар является надежным партнером городов во многих проектах Smart City в Украине. Сочетая возможности телеком, IoT, облачных технологий, аналитики на основе Big Data и других IТ-решений, в компании предлагают проекты, позволяющие существенно улучшить повседневную жизнь городов и их жителей. Так можно отслеживать и контролировать миграционные перемещения жителей, движение транспорта, загруженность парковок, безопасность территорий, расход природных ресурсов, показатели загрязнения, оптимизировать расходы и тому подобное. В итоге – принимать управленческие решения, опираясь на точные данные, а не предположения. И влиять тем самым на изменения к лучшему, в частности – и в экологии городов.

Если задаться целью, сегодня бизнес может не только повышать собственную эффективность за счет современных технологий, но и реализовать любую разумную и экологическую инициативу – и часто это является частями одного и того же процесса. А при поддержке надежного партнера, которым является Киевстар Бизнес, сделать это будет гораздо легче. Присоединяйтесь к инновационным трендам, развивайте свой бизнес в соответствии с международными стандартами, выбирайте лучшие решения в пользу собственному делу и всей планете. Ведь ее будущее зависит и от вас!