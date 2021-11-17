На что жалуется бизнес: омбудсмен отчитался о количестве обращений предпринимателей

Количество жалоб на нарушения в деятельности государственных органов от предпринимателей в течение июля – сентября 2021 года увеличилось на 20%. За третий квартал бизнес-омбудсмену Марчину Свенчицкому поступило всего 638 обращений.

По словам омбудсмена, это почти рекорд за всю историю его работы на должности. Больше жалоб поступало только в конце 2017 и начале 2018 года, когда запускалась система автоматической регистрации налоговых накладных.

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На что жалуется бизнес

Традиционно наибольшую часть жалоб составили налоговые вопросы – 65% от общего количества. 164 обращения касались судебных решений по регистрации налоговых накладных, а 56 – нарушений в ходе налоговых проверок.

При этом 15% жалоб поступило на правоохранительные органы, в том числе на деятельность:

Национальной полиции – 42;

органов прокуратуры – 26;

СБУ – 9.

Еще 6% жалоб касались нарушений в деятельности государственных регуляторов (ГАСИ, Госгеокадастра и прочих), а 4% – органов местной власти.

Впервые Киев и Киевская область подали менее 40% жалоб, то есть другие регионы Украины стали чаще обращаться к нам. Марчин Свенчицкий Бизнес-омбудсмен Украины

По словам омбудсмена, 73% всех жалоб поступило от малого и среднего бизнеса. Украинские компании подали 73% обращений, а компании с иностранными инвестициями – 13%.

К слову, по мнению Свенчицкого, тенденция роста количества обращений не свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в Украине, а скорее является показателем того, что у предприятий растет уровень доверия к Совету бизнес-омбудсмена.