На что жалуется бизнес: омбудсмен отчитался о количестве обращений предпринимателей
Источник:Интерфакс-Украина
Количество жалоб на нарушения в деятельности государственных органов от предпринимателей в течение июля – сентября 2021 года увеличилось на 20%. За третий квартал бизнес-омбудсмену Марчину Свенчицкому поступило всего 638 обращений.
По словам омбудсмена, это почти рекорд за всю историю его работы на должности. Больше жалоб поступало только в конце 2017 и начале 2018 года, когда запускалась система автоматической регистрации налоговых накладных.
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На что жалуется бизнес
Традиционно наибольшую часть жалоб составили налоговые вопросы – 65% от общего количества. 164 обращения касались судебных решений по регистрации налоговых накладных, а 56 – нарушений в ходе налоговых проверок.
При этом 15% жалоб поступило на правоохранительные органы, в том числе на деятельность:
- Национальной полиции – 42;
- органов прокуратуры – 26;
- СБУ – 9.
Еще 6% жалоб касались нарушений в деятельности государственных регуляторов (ГАСИ, Госгеокадастра и прочих), а 4% – органов местной власти.
Впервые Киев и Киевская область подали менее 40% жалоб, то есть другие регионы Украины стали чаще обращаться к нам.
По словам омбудсмена, 73% всех жалоб поступило от малого и среднего бизнеса. Украинские компании подали 73% обращений, а компании с иностранными инвестициями – 13%.
К слову, по мнению Свенчицкого, тенденция роста количества обращений не свидетельствует об ухудшении бизнес-климата в Украине, а скорее является показателем того, что у предприятий растет уровень доверия к Совету бизнес-омбудсмена.