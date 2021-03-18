В 2020 году в Украине открылось почти 54 тысяч новых юридических лиц, по данным Единого государственного реестра. Где украинцы открывают бизнес и в каких сферах, читайте на Бизнес 24.

В прошлом году украинцы открыли на 20% меньше бизнеса, чем в докризисном 2019 году, когда начало работу более 67 500 предприятий.

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Где украинцы открывают бизнес

Чуть меньше, чем треть, указали месту регистрации Киев – более 15 с половиной тысяч.

– более 15 с половиной тысяч. Вслед с большим отрывом идут традиционные центры бизнеса Днепропетровская, Одесская, Львовская, Харьковская и Киевская области . На эти регионы приходится треть всех новых юридических лиц – почти 18 тысяч.

. На эти регионы приходится треть всех новых юридических лиц – почти 18 тысяч. Наименьшее количество новых компаний – на Луганщине. Там в прошлом году открыли менее полусотни компаний.

Какой бизнес открывают украинцы

Большинство новых юрлиц избрали основным видом деятельности комплексное обслуживание объектов – проще говоря, ЖЭКов, ОСМД и других фирм по обслуживанию. Таких появилось почти 3500.

На втором месте – неспециализированная оптовая торговля. Около 3,2 тысячи юридических лиц присоединились к этой сфере в 2020 году. В целом в области оптовой торговли различными товарами зарегистрировалась почти пятая часть всех компаний, которые открылись.

Интересно, что оптовая торговля всегда была лидером среди нового бизнеса – 25 – 33% выбирали это направление. Но пандемия коронавируса вызвала падение в этой сфере.

Также популярными направлениями в 2020 году стали грузоперевозки, логистика, аренда и строительство недвижимости.

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