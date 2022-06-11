Бизнес сможет подать просроченную отчетность после завершения военного положения

Если бизнес опоздал и просрочил промежуточную или годовую отчетность во время военного положения, он может это сделать после его отмены. Для этого у предприятия будет 3 месяца.

В порядок представления финансовой отчетности внесли изменения. Соответствующее решение одобрило правительство.

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В Минфине отметили, что такие предприятия должны представить соответствующую отчетность в течение трех месяцев после отмены военного положения.

Эти изменения также урегулируют вопросы инвентаризации имущества предприятиями, что находятся на временно оккупированной территории или в районах проведения боевых действий. Руководители такого бизнеса смогут оперативно принимать решения по инвентаризации, если будут факты его хищения или порчи.

Бизнесу возвращают возмещение НДС

После начала полномасштабной войны правительство приостановило возмещение НДС бизнесу. Это было вынужденное решение, но после 4 месяцев остановки программу возобновят. Глава профильного комитета Верховной Рады Данил Гетманцев 9 июня заверил, что государство уже начинает этот процесс.

По его словам, регистрация налоговых накладных производится в штатном режиме. Вскоре бизнес получит 9,5 миллиарда гривен за январь. Об этом просили экспортеры и другие представители бизнеса.

Что с зарплатами украинцев

Война, которую развязала Россия, не могла не отразиться на экономической ситуации и финансовом положении украинцев. В ООН подсчитали, что более 4,8 миллионов граждан потеряли работу. Зарплаты в мае были на 10 – 60%, чем за такой же период до войны.

Существенно пострадал частный сектор. Больше всего потеряли работники в добывающей промышленности и строительстве. Предприятия сферы услуг, энергетики, транспорта и торговли должны снижать зарплату сотрудникам. Около 23% украинцев получают такую же зарплату, как и в довоенные времена, только 2% – выше.

В государственном секторе персонал частично отправляли в простой, но часть зарплаты выплачивали.

Ситуация на рынке труда постепенно улучшается, хотя вакансий все еще недостаточно. Однако их уже больше, чем в марте.

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