Пандемия COVID-19 сильно повлияла на доходы бизнеса и условия труда. Предприниматели в 2020 году спасались, как могли, однако смертоносная болезнь не отступила. Стоит хорошо продумать стратегию работы в 2021 году, чтобы быть готовыми к сложностям и в дальнейшем.

Важно собрать мотивированную команду – тогда можно работать с удовольствием. Как это сделать правильно – поделился исполнительный директор девелоперского холдинга ENSO Рамиль Мехтиев.

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Команде необходимы единомышленники

Рамиль Мехтиев отметил, что специализированное образование – это не главный фактор при приеме на работу. Стоит больше обращать внимание на то, чтобы в команде были фанатичные и идейные люди.

"По моему мнению, человеческие качества и ценности кандидата – это главные критерии, на которые должны обращать внимание современные эйчары", – сказал эксперт.

По его словам, большое количество специалистов с высокой квалификацией – это не всегда ключ к успеху. Такие люди, несмотря на высокую осведомленность, могут между собой не совместимы через различные жизненные позиции. В таком случае слаженной работы точно не будет.

Важно обращать внимание на психологическую совместимость внутри коллектива.

Бывают ситуации в компаниях, когда переманивают специалистов (от компаний-конкурентов – 24 канал), но они не приживаются. Вроде все говорят на одном языке, но понимают разное,

– отметил Мехтиев.

Он сравнил бизнес с футболом. В 2 сферах, которые вроде бы совсем разные, есть общее – важно, чтобы работа команды была слаженной.

Мехтиев обьяснил, что в футболе все участники игры ориентированы на общую цель – победу. В бизнесе так же – от атмосферы и настроения команды во время игры зависит результат.

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Психологические условия должны быть комфортными

Не менее важно психологическое состояние человека на работе. Мехтиев отметил, что руководитель должен прекрасно понимать различные состояния своего работника – он может быть как возвышенный, так и расстроен. Эффективность человека зависит от действия ее гормонов в определенный момент.

"Когда работаешь в состоянии стресса, у тебя вырабатывается адреналин. Он блокирует другие гормоны, делает человека не слишком эффективным в других аспектах, например в коммуникациях", – пояснил Мехтиев.

Очень часто в компаниях допускаются большую ошибку – используют жесткие методы управления. Из-за этого у сотрудников производится гораздо меньше важных гормонов:

дофамина;

серотонина.

Справка. Именно эти гормоны отвечают за готовность человека доверять и помогать другим. Часто говорят, что "у человека открылось второе дыхание" – на самом деле просто производятся эти гормоны.

Для эффективности человека нужен психологический баланс. Работодателю следует понимать – если человек получил стресс, то в ближайшее время работать на все 100% он не сможет.

Командная работа – ключ к успеху

Правильно организованный рабочий процесс – уже большое преимущество компании. Стоит понимать, что нет команды, которая годами показывает только хорошие результаты.

Иногда нужно немного притормозить, проанализировать ошибки, а затем двигаться вперед. Отношения после неудач – тоже важный аспект,

– отметил Мехтиев.

Он пояснил, что есть 2 пути при неудачах:

устраивать "разбор полетов" с увольнениями;

сделать работу над ошибками и в следующий раз показать лучший результат.

Конечно, мягкий стиль управления является более успешным.

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Он отметил, что специалисты ENSO спокойно работают над десятками проектов. В то же время избегают авралов. Дело в том, что работу выполняют без конфликтов – в таком случае сразу видно, как система растет планомерно и естественно.