Бизнес прогнозирует рост цен на собственную продукцию: предприниматели назвали причины
Источник:НБУ
Представители предприятий большинства секторов украинской экономики ухудшили оценки экономического состояния собственного бизнеса. Так, индекс ожиданий деловой активности в ноябре 2021 года составил 49,8 пункта против 51,4 в октябре.
Причинами стали стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырья, увеличение производственных затрат и очередная волна COVID-19. Об этом говорится в опросе предприятий, проведенном Нацбанком в ноябре 2021 года.
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Результаты опроса украинских предприятий
- Больше всего от усиления карантинных ограничений в ноябре пострадали предприятия сферы услуг. Респонденты не ожидали резких изменений объемов предоставляемых услуг и новых заказов.
- Предприятия торговли сохранили положительные ожидания касательно объема товарооборота. Несмотря на высокие закупочные цены, около трети респондентов этой отрасли ожидают снижения торговой маржи.
- Бизнес в области строительства несколько улучшил оценку объемов выполнения работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. Впрочем, ожидания роста цен на продукцию и услуги собственного производства остаются очень высокими.
- Предприятия промышленности сохранили положительные оценки объемов производимой продукции и перспектив развития. Впрочем, ожидания экспортных заказов снизились.
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Вместе с тем предприятия всех секторов украинской экономики прогнозируют рост цен на собственную продукцию и услуги. По мнению респондентов, это будет происходить, прежде всего, на фоне удорожания сырья, материалов и товаров от поставщиков.
Кроме того, ухудшились общие оценки занятости – предприятия всех секторов не прогнозируют увеличение количества работников. Худшими в этом вопросе остаются прогнозы бизнеса в области строительства, а вот предприятия сферы услуг сохраняют нейтральные оценки.