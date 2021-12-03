Бизнес прогнозирует рост цен на собственную продукцию: предприниматели назвали причины

Представители предприятий большинства секторов украинской экономики ухудшили оценки экономического состояния собственного бизнеса. Так, индекс ожиданий деловой активности в ноябре 2021 года составил 49,8 пункта против 51,4 в октябре.

Причинами стали стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырья, увеличение производственных затрат и очередная волна COVID-19. Об этом говорится в опросе предприятий, проведенном Нацбанком в ноябре 2021 года.

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Результаты опроса украинских предприятий

Больше всего от усиления карантинных ограничений в ноябре пострадали предприятия сферы услуг . Респонденты не ожидали резких изменений объемов предоставляемых услуг и новых заказов.

. Респонденты не ожидали резких изменений объемов предоставляемых услуг и новых заказов. Предприятия торговли сохранили положительные ожидания касательно объема товарооборота. Несмотря на высокие закупочные цены, около трети респондентов этой отрасли ожидают снижения торговой маржи.

сохранили положительные ожидания касательно объема товарооборота. Несмотря на высокие закупочные цены, около трети респондентов этой отрасли ожидают снижения торговой маржи. Бизнес в области строительства несколько улучшил оценку объемов выполнения работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. Впрочем, ожидания роста цен на продукцию и услуги собственного производства остаются очень высокими.

несколько улучшил оценку объемов выполнения работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. Впрочем, ожидания роста цен на продукцию и услуги собственного производства остаются очень высокими. Предприятия промышленности сохранили положительные оценки объемов производимой продукции и перспектив развития. Впрочем, ожидания экспортных заказов снизились.

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Вместе с тем предприятия всех секторов украинской экономики прогнозируют рост цен на собственную продукцию и услуги. По мнению респондентов, это будет происходить, прежде всего, на фоне удорожания сырья, материалов и товаров от поставщиков.

Кроме того, ухудшились общие оценки занятости – предприятия всех секторов не прогнозируют увеличение количества работников. Худшими в этом вопросе остаются прогнозы бизнеса в области строительства, а вот предприятия сферы услуг сохраняют нейтральные оценки.