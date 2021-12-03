Причинами стали стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырья , увеличение производственных затрат и очередная волна COVID-19. Об этом говорится в опросе предприятий, проведенном Нацбанком в ноябре 2021 года.

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Результаты опроса украинских предприятий

Больше всего от усиления карантинных ограничений в ноябре пострадали предприятия сферы услуг . Респонденты не ожидали резких изменений объемов предоставляемых услуг и новых заказов.

Предприятия торговли сохранили положительные ожидания касательно объема товарооборота. Несмотря на высокие закупочные цены, около трети респондентов этой отрасли ожидают снижения торговой маржи.

Бизнес в области строительства несколько улучшил оценку объемов выполнения работ и новых заказов, а также закупки услуг подрядчиков. Впрочем, ожидания роста цен на продукцию и услуги собственного производства остаются очень высокими.

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки объемов производимой продукции и перспектив развития. Впрочем, ожидания экспортных заказов снизились.

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Вместе с тем предприятия всех секторов украинской экономики прогнозируют рост цен на собственную продукцию и услуги. По мнению респондентов, это будет происходить, прежде всего, на фоне удорожания сырья, материалов и товаров от поставщиков.