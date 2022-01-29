Бизнес продолжит работу в Украине даже в случае худшего сценария: интересный опрос

Европейская бизнес ассоциация (EBA) провела опрос 136 СЕО и представителей украинских предприятий. Их спросили, как будут действовать их компании в случае эскалации военной агрессии России против Украины.

Даже если Россия отважится на полномасштабное военное вторжение, 45% опрошенных планируют остаться в Украине и продолжить работу. Еще 17% рассматривают возможность переезда в западные регионы страны, а 10%, в случае худшего сценария, не исключают возможности выезда за границу. При этом только 7% предполагают, что внешняя агрессия может привести к полному закрытию их бизнеса.

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Детали опроса

Четверть респондентов оценивают события на восточных границах как психологическую атаку через дезинформацию. В то же время большинство, а именно 67% считают, что Украина и международное сообщество должны быть начеку.

Так, 40% опрошенных компаний уже имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, еще 40% – размышляют над ним, и еще 15% – пока не имеют такого плана. При этом респонденты жалуются на сложность подготовки к разным потенциальным сценариям развития событий, учитывая их большое количество.

Большинство компаний, уже создавших "план Б" на случай потенциального вторжения, построили его в пределах трех основных приоритетов:

Безопасность людей – сотрудников, их семей и клиентов. Среди возможных действий – релокация, эвакуация, информирование и поддержка.

– сотрудников, их семей и клиентов. Среди возможных действий – релокация, эвакуация, информирование и поддержка. Безопасность активов – документов, данных, поддержка финансовой устойчивости. Физическая охрана имущества и оборудования или его релокация в другие регионы, усиление информационной безопасности, страхование.

– документов, данных, поддержка финансовой устойчивости. Физическая охрана имущества и оборудования или его релокация в другие регионы, усиление информационной безопасности, страхование. Обеспечение жизнеспособности – непрерывная деятельность бизнеса.

58% компаний планируют сохранить свою существующую команду, несмотря на любые сценарии, при этом для 14% опрошенных такой вопрос даже не стоит – они продолжают нанимать и развивать людей. Вместе с тем 14% отмечают, что им придется уволить определенное количество людей или же отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% – могут снизить зарплаты.

Кроме того, опрошенные назвали факторы, которые станут важнейшими для их предприятий в случае чрезвычайной ситуации:

стабильная инфраструктура – ​​телекоммуникационная, наземная, банковская (91% опрошенных);

полная информация от лидеров стран обо всех событиях и непрерывная коммуникация (62%);

стабильная и слаженная работа государственных органов и служб (60%).

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.