Бизнес предметов роскоши бьет рекорды: владелец Louis Vuitton и Christian Dior снова №1

Успешности бизнеса французского мультимиллиардера Бернара Арно можно только позавидовать. За первое полугодие 2021 ведущий производитель предметов роскоши LVMH настолько увеличил прибыль, что его владелец в очередной раз возглавил рейтинг Forbes.

В целом в первом полугодии 2021 года чистая прибыль LVMH выросла до 5,3 миллиарда евро – почти в десять раз превзойдя показатели первого полугодия 2020 года.

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Такие финансовые показатели превосходят 62% также доходы LVMH в первой половине 2019-го года, когда еще мир бизнеса не ощутил разрушительных последствий пандемии COVID-19.

Доход компании достиг 28,7 миллиарда евро, что на 56% больше показателей за аналогичный период 2020 и на 16% выше данных за первое полугодие 2019 года. Самый значительный рост наблюдался в Азии и США.

LVMH является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши, которая имеет 75 модных брендов. В частности, компании принадлежат: Louis Vuitton, Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug, TAG Heuer, Hublot, Zenith, Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo и другие. Количество магазинов компании превышает 5000, а сотрудников – около 150 000 человек.

Бернар Арно с семьей / Фото Getty Images

Что способствовало таким рекордным прибылям LVMH

Модные товары и изделия из кожи

Высоким показателям в 2021 году поспособствовал спрос на модные товары и изделия из кожи, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loewe и Celine. Доход этого подразделения компании вырос на 74% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного значения в 13,87 миллиарда евро.

Продажи оказались даже значительно лучше, чем в доковидном 2019 году – рост на 38%.

Вино и напитки

Еще 2,7 миллиарда евро дохода LVMH получила от продаж вина и напитков, которые выросли на 36% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Часы и ювелирные изделия

Также более 4 миллиарда евро сгенерировали продажи часов и ювелирных изделий. Это более чем тройной рост по сравнению с первым полугодием 2020 года и на 5% превышает показатели за тот же период 2019-го.

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Правильные инвестиции

LVMH собирала плоды того, что продолжала инвестировать в свой бизнес в течение пандемии, вопреки разгару глобального кризиса. В частности, в ноябре 2020 года была приобретена американская ювелирная компания Tiffany & Co. за 15,8 миллиарда долларов.

Бернар Арно снова самый богатый в мире

LVMH контролирует французский миллиардер Бернард Арно. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, его состояние превышает 192,4 миллиарда долларов. Что в очередной раз позволило ему возглавить список самых богатых людей планеты, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса.

Бернар Арно в очередной раз возглавил рейтинг Forbes / Фото Forbes

Третью строчку рейтинга, существенно отставая от Безоса и Арно, занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.