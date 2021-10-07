Бизнес пока не будут штрафовать за непредставление сведений о конечных бенефициарах, – Малюська

Новые санкции за непредставление бизнесом информации о конечных бенефициарных владельцах госрегистратору обещали применить с 11 октября. Так, украинским компаниям, которые не подали отчет о своих бенефициарах до 10 октября, должны были угрожать штрафы в размере от 17 до 51 тысячи гривен.

Однако министр юстиции Денис Малюська на фейсбук-странице министерства заявил, что наказывать никого не будут ни в течение октября, ни в течение ноября 2021 года. Из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса компаний на такую регистрацию штрафовать начнут не раньше чем в декабре.

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Бизнес может "спать спокойно", но не долго

В сообщении отмечается, что, учитывая количество юридических лиц (более 1 миллиона), которые должны подать государственному регистратору сведения о конечном бенефициарном собственнике (КБВ), дедлайн отчетности отсрочат до декабря.

Сейчас сведения смогли подать только 171 333 юридические лица. В таких условиях составление протоколов на руководителей компаний не является обоснованным или законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения.

В дополнение, гипотетическое привлечение соответствующих лиц к административной ответственности не соответствовало бы цели внедрения принятого закона.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от компаний представления сведений об их конечных бенефициарных владельцах государственному регистратору.

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Полный текст публикации Министерства юстиции:

Denis Malyuska: Коротко о важном, то есть, о КБВ!

Все напуганы большими штрафами за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже).

Почему? Потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами.

В то же время обязательным признаком любого админ. правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП).

По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, который не подал сведения о КБВ.

В таких условиях составление протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения. Более того, гипотетическое привлечение соответствующих лиц к админ. ответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП).

Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ. По мнению Минюста, административный штраф является исключительной мерой и применяется, когда другие меры реагирования не работают.

Наконец напомню, что проблему должен окончательно решить законопроект # 5807, который сейчас рассматривается ВРУ.