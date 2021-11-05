Бизнес назвал 10 приоритетов для нового министра экономики

Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность министра экономики Украины. В Европейской бизнес ассоциации (EBA) поздравили новоназначенную чиновницу и назвали 10 приоритетных вопросов, которые нужно решить.

Бизнес надеется, что при руководстве Свириденко министерству все же удастся реализовать необходимые инициативы и выстроить рыночную экономику с честной и прозрачной конкуренцией.

Обратите внимание Атаки каждые 39 секунд: как уберечься от киберпреступников

10 приоритетных вопросов

Разработка и представление стратегии преодоления негативных последствий для экономики от карантинных ограничений. Упрощение процедур торговли при пересечении границы в рамках торговых операций с компаниями из ЕС (в контексте таможенной сферы). Анализ экономических последствий снижения нагрузки на фонд оплаты труда в налоговом направлении. Провести исследования и обнародовать результаты перераспределения налоговой нагрузки, чтобы определить, какие сферы бизнеса имеют наибольшее фискальное давление и найти способы его снижения. Упрощение процесса получения лицензий и разрешений, в частности импорт и экспорт товаров, содержащих парниковые газы. Создание цивилизованных правил онлайн-торговли, в частности, введение ответственности за нарушение законодательства Украины. Адаптация украинского законодательства и требований к нормам Европейского Союза. Содействие подписанию соглашения АСАА (промышленный безвиз) и признанию эквивалентной системы регистрации кормовых добавок требованиям ЕС. Разработка механизмов поддержки украинских экспортеров на международных рынках. Отдельное внимание следует уделить сохранению конкурентоспособности украинских импортеров в ЕС в условиях предстоящего внедрения механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ). Цифровизация информации и услуг. Выдача электронного гарантийного талона, присоединение к международной системе электронного оборота фитосанитарных сертификатов, запуск полноценной процедуры регистрации кормовых добавок и тому подобное. Отмена решений относительно ценового регулирования на топливо, в частности, постановления о торговой надбавке и декларировании изменений цены с целью создания условий честной конкуренции. Прозрачное регулирование секторальных вопросов, допуск частных компаний к госконтролю, разработка нормативно-правовых документов и так далее.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что Минэкономики является одним из ключевых для качественной и прогрессивной работы всего украинского бизнеса. Сообщество надеется, что министру Свириденко удастся улучшить бизнес-климат, решив приоритетные вопросы.