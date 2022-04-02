Бизнес на крови: какую позицию выбрала компания Mars в отношении работы в России

Полномасштабное военное вторжение России в Украину всколыхнуло весь мир. Реакция государств посредством санкций не заставила себя ждать, как и осуждение со стороны корпоративного мира.

Однако не все компании решили окончательно выйти с российского рынка. Среди них американская корпорация Mars, наиболее известная благодаря одноименным шоколадным батончикам. В материале ниже 24 канал подробно рассказывает о позиции американского гиганта.

Обратите внимание Финансирование войны и бизнес на крови: Metro продолжает работать в России

Официальная позиция компании Mars

В компании заявили, что Mars работает в России уже более 30 лет, предоставив работу почти 6 тысячам человек. Они продолжат их поддерживать, однако привычная модель бизнеса для них в России – это больше не опция. В корпорации также заявили, что в случае необходимости принятия дополнительных решений они готовы на это пойти.

Компания сообщила о сокращении объемов бизнеса на рынке России. Они сосредоточат свои усилия на обеспечении продуктами россиян и их домашних питомцев. Полностью корпорация Mars не остановила свой бизнес на территории государства-агрессора.

Компания решила приостановить новые инвестиции в Россию и отказалась от импорта и экспорта выпускаемой продукции из этой страны. Кроме того, они отказались от деятельности в соцсетях и рекламе в России и Беларуси. Добавим, что сегодня это распространенная практика среди международных компаний, которые пересматривают свои отношения с государством-агрессором.

Американская корпорация также заявила, что намерена поддержать украинцев и выделить дополнительные 10 миллионов долларов на помощь пострадавшим. Ранее компания выделила 2 миллиона долларов. Доход от бизнеса в России компания обещает передать на гуманитарные цели. Интересно, что в социальных сетях компании нет информации о последних решениях по рынку России.

Что еще известно о Mars

Важно понимать, что иностранные компании, которые работали в России, платили в бюджет государства-агрессора нешуточные суммы. Очевидно, что этими средствами Российская Федерация как суверенное государство могла распоряжаться по своему усмотрению.

Для понимания, в 2020 году крупнейшие иностранные корпорации заплатили налоги в России на сумму более 20 миллиардов долларов. Например, компания Mars вошла в перечень компаний топовых налогоплательщиков. Она пополнила российский бюджет на 445 миллионов долларов. По подсчетам 24 канала, за эти деньги можно приобрести:

более 40 самолетов,

более 111 танков,

ориентировочно 130 "Искандеров",

почти 600 "Калибров".

Какие еще иностранные компании финансируют войну России против Украины / Инфографика 24 канала

Актуально Hyatt, Marriott, Hilton и другие: какие мировые сети отелей помогают России убивать украинцев

Интересно, что семья, управляющая этим бизнесом, входит в список самых богатых семейств США. Согласно данным Forbes за 2020 год, они закрывали тройку лидеров престижного рейтинга с капиталом в размере 94 миллиарда долларов. За последние три года доход компании постоянно рос:

2018 – 35 миллиардов долларов,

долларов, 2019 – 37 миллиардов долларов,

долларов, 2020 – 40 миллиардов долларов.

Почему давление общества имеет значение

Всегда следует помнить, что клиенты могут оказывать большое влияние на развитие бизнеса в различных компаниях. Главная причина – клиенты приносят им деньги. Ключевой фокус компании сосредоточен именно на людях. Например, после осуждения общества французская компания Renault все-таки решила уйти с российского рынка.

Несмотря на то, что компания Mars сократила свой бизнес в России, она полностью не покидает этот рынок. Это значит, что Россия продолжит получать от них налоги в бюджет, а россияне – работу и заработную плату. Компании принадлежит много брендов, которые очень популярны и в Украине, и в мире. Среди них:

M&M's,

Snickers,

Dove (шоколад),

Mars,

Extra,

Orbit,

Juicy Fruit,

Spearmint.

Milky Way,

Doublemint,

Uncle Ben's.

В сфере производства кормов для животных компании принадлежат следующие торговые марки:

Pedigree,

Royal Canin,

Whiskas.

Поэтому у украинцев есть шанс убедить компанию полностью прекратить работу в России. Как присоединиться к бойкоту компаний:

Не покупайте товары этой компании и причастных к ней брендов.

Используйте соцсети в качестве платформы для распространения информации о компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний, или же организуйте сами акции в разных городах.

Microsoft не будет полностью уходить с рынка России: смотрите видео