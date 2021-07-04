Бизнес в Германии: 20 самых успешных стартапов, которые имели бы спрос и в Украине

Сегодня на бизнес-рынке сложно найти свободную нишу и создать что-то действительно уникальное. Важно учитывать все аспекты современности и уметь предвидеть все до мельчайших деталей.

Не обойдется и без анализа будущих перспектив и возможностей адаптировать бизнес к нестандартным ситуациям. Рассказываем о 20 самых успешных стартапах Германии, которые имели бы спрос и на украинском рынке.

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Ankerkraut

Anerkraut – один из самых успешных стартапов Германии в 2021 году. Супружеская пара из Гамбурга пожелала, чтобы в стране появились новые вкусы. Они создали компанию, которая предлагает широкий выбор высококачественных специй, трав, чаев и солей. В рождественское время продукция компании стала незаменимой для праздничного стола едва ли не каждой немецкой семьи.

Blinkist

Blinkist – приложение, которое помогает анализировать научно-популярные книги. Приложение обобщает информацию из учебников различных отраслей и выделяет ключевые тезисы за 15 минут, благодаря чему пользователь может сэкономить время на прочтение. Blinkist уже загрузили более 17 миллионов пользователей.

Blinkist позволяет обобщить информацию из книг и учебников / Скриншот App Store

ChargeX

Мюнхенский стартап ChargeX взял целью увеличить количество электротранспорта на дорогах Германии. Компания создала продукт Aqueduct – мобильную зарядную станцию. Простыми словами, это многоразовая "розетка", которая может сделать любое место для парковки станцией для электрокара.

Cluno

Современная компания Cluno предлагает своим клиентам доступную аренду автомобилей. В Германии можно не покупать собственное авто, а воспользоваться услугами Cluno – месячная аренда стоит всего 205 евро.

Cluno предлагает аренду авто всего за 205 евро в месяц / Фото Unsplash

Cognigy

Cognigy предлагает компаниям услугу автоматизированной службы поддержки клиентов на основе технологий искусственного интеллекта. Возможностью воспользовались такие известные компании, как Bosch, Henkel и Lufthansa.

Comatch

Comatch – это онлайн-платформа, которая помогает молодым предприятиям находить советников, экспертов и специалистов в своей области деятельности. Сервис уже вывел на глобальный рынок множество других стартапов в разных странах, в частности во Франции, ОАЭ, США и в странах Скандинавии.

Comatch помогает бизнесу выйти на глобальный рынок / Скриншот сайта Comatch

Comtravo

Comtravo был одним из самых успешных стартапов, по крайней мере до начала пандемии COVID-19. Одноименное приложение облегчило процесс организации деловых поездок. В приложении можно забронировать билеты на внутренние и международные рейсы, подобрать отель и арендовать авто – все в удобном интерфейсе и на одной платформе без гиперссылок.

Foodpunk

Мюнхенский стартап Foodpunk успел получить множество наград. Основан группой экспертов в области пищевых технологий и биохимии, приложение создает индивидуальный план питания, который учитывает цели пользователей, аллергии, непереносимость отдельных компонентов и тому подобное. В приложении автоматически генерируются рецепты и списки покупок продуктов, а также подсчитываются потребленные и потерянные калории.

Приложение подбирает индивидуальный план питания / Скриншот Google Play

Horizn Studios

Horizn Studios разрабатывает и создает сверхсовременные рюкзаки, чемоданы и принадлежности для комфортных путешествий. Товары компании оборудованы умными технологиями, в частности портативными аккумуляторами для подзарядки устройств и средствами автоматической идентификации владельца (в частности, чтобы защитить багаж от краж).

Kumovis

Стартап Kumovis основали 5 выпускников Технического университета Мюнхена. Команда сосредоточилась на производстве медицинских товаров с помощью 3D-печати. Сейчас на рынке компания предлагает множество изделий из высокоэффективных рассасывающихся полимеров.

Medwing

Платформа Medwing является одной из ведущих компаний в области здравоохранения. Берлинский стартап занимается поиском и набором медицинского персонала, а также его управлением.

Компания Medwing помогает медицинским работникам найти вакансии / Скриншот сайта Medwing

MotionMiners

Программное обеспечение дортмундского стартапа MotionMiners позволяет компаниям проводить анализ процессов с помощью уникальной технологии Motion-Mining. Это оптимизирует деятельность компаний с точки зрения эффективности и эргономики.

N26

Революцию в банковской системе Германии сделал N26. Это полностью мобильный банк, который отвечает всем требованиям современного цифрового общества. N26 интегрировал множество финансовых технологий, которые существенно упрощают клиентам управление личными счетами.

N26 является современным и удобным мобильным банком / Скриншот Google Play

Numafern

Numafern удалось производить пептиды эффективным органическим способом. Стартап пользуется спросом, поскольку эти биомолекулы незаменимы для производства косметики, лекарств и клея. Обычное производство стоит около одного миллиона евро за килограмм, однако Numafern сократили эти расходы до невероятных 90%. Кроме этого, способ производства компанией пептидов является более экологичным, чем обычный.

Nyris

Nuris – это стартап, который разработал визуальный поисковик. Технологией воспользовались множество предприятий в сфере торговли, в частности онлайн-магазины. Клиенты имеют возможность найти необходимый товар с помощью изображения или фото, не вводя никакого текста.

Personio

Стартап Personio упрощает работу HR с помощью универсального программного обеспечения для поиска и подбора персонала, а также оплаты труда.

Personio облегчает работу HR / Скриншот сайта Personio

PHYSEC

PHYSEC – это программное обеспечение, которое предлагает защиту от кибератак в режиме реального времени. Программа интегрирует несколько уровней безопасности в цифровые продукты и обеспечивает мониторинг всех аспектов устройств.

Seven Senders

Seven Senders – это успешная платформа для доставки посылок по Европе. Стартапу удалось выстроить эффективную логистическую сеть и существенно сократить расходы, что также снизило стоимость услуг для клиентов.

Seven Wonders позволяет отслеживать посылки в режиме реального времени / Скриншот сайта SevenWonders

Tourlane

Стартап Tourlane помогает организовать индивидуальные поездки на основе личных предпочтений пользователей. Платформа позволяет забронировать жилье, приобрести билеты, арендовать автомобиль, рассчитать маршрут и даже выбрать интересные мероприятия, которые пройдут во время пребывания клиента в пункте назначения.

Zeitgold

Zeitgold предлагает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое упрощает бухгалтерский учет. Это некий "автоматизированный бухгалтер", которым пользуются крупные компании, фрилансеры и предприниматели.

Zeitgold – это автоматизированный бухгалтер с искусственным интеллектом / Скриншот сайта Zeitgold