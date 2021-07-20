Бизнес Дональда Трампа заработал 2,4 миллиарда за годы его президентства: детали

45-й президент США Дональд Трамп мастер пиара и бизнеса. Возвращая ежегодно правительству США всю свою президентскую зарплату, он не отказался от собственного бизнеса, который за годы его президентства заработал 2,4 миллиарда долларов.

В апреле 2017 года пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер вышел на трибуну в зале брифингов Белого Дома и объявил, что президент США жертвует свою зарплату за первый квартал Службе национальных парков, показав чек огромного размера с огромной подписью.

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Это был первый из нескольких чеков, которые Дональд Трамп подписал, находясь на посту президента США, обменяв свою зарплату в размере от 400 до 450 тысяч долларов в хорошую рекламу.

Зарплата президента – карманные деньги для Дональда Трампа

Для Дональда Трампа это были карманные деньги. Его реальные доходы были получены от бизнеса, от которого он решил не отказываться, в отличие от правительственной зарплаты. Анализ документов, некоторые из которых стали достоянием общественности только в последние недели, показал значительные средства, заработанные бизнесом Трампа, пока он был на посту президента США.

Детальный анализ документов свидетельствует о том, что бизнес Трампа получил около 2,4 миллиарда долларов доходов с января 2017 по декабрь 2020 года.

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Если бы не эпидемия COVID-19, бизнес Трампа заработал бы гораздо больше

В течение первых трех лет президентства бизнес Трампа приносил около 650 миллионов долларов в год. Но в 2020 году доходы упали до примерно 450 миллионов долларов, в связи с пандемией коронавируса.

Это вредит мне, это вредит Hilton, это вредит всем большим гостиничным сетям по всему миру. Я имею в виду, что сейчас очень мало предприятий, у которых дела идут хорошо,

– сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом Доме в марте 2020 года.

Что обеспечило бизнеса Дональда Трампа миллиардные доходы

Элитные клубы и гольф-курорты

Наибольшая часть доходов бизнеса Трампа поступала от его клубов и гольф-объектов, которые за четыре года принесли около 940 миллионов долларов.

Trump National Doral, гольф-курорт в Майами, принес около 270 миллионов долларов.

Mar-a-Lago, клуб Трампа в Палм-Бич, принес около 90 миллионов долларов.

Гольф-клуб в Нью-Джерси, где бывший президент проводил время этим летом, принес около 60 миллионов долларов.

Однако эти сотни миллионов не все попали в карман Трампа. Управление гольф-клубами и курортами обходится недешево, а операционная прибыль в хорошие времена достигает 20%. Во время пандемии гольф-курортам пришлось столкнуться с длительными перерывами в работе, в результате чего общий доход от гольф-клубов снизился на 27% и составил примерно 190 миллионов долларов в 2020 году.

Коммерческая недвижимость

К счастью для Трампа, у него также были высокодоходные активы в коммерческой недвижимости. Это стало особенно важным в 2020 году, ведь коммерческие арендаторы, многие из которых заключили долгосрочные договоры аренды, продолжали платить арендную плату.

Офисный центр на 555 California Street в Сан-Франциско / Фото Bloomberg

В офисном здании в Сан-Франциско на 555 California Street, в котором Трамп владеет 30% активов, арендная плата в прошлом году выросла с 42 до 43 миллионов долларов. То же самое произошло и в нью-йоркском доме по адресу 1290 Avenue of the Americas, где арендная плата, которую получил бизнес Трампа, выросла с 55 до 58 миллионов долларов.

Гостиничный бизнес разочаровал Трампа

Дела Трампа в гостиничном бизнесе идут не так хорошо. Доходы в период с 2017 по 2019 год оставались на уровне немного более 100 миллионов долларов, но в 2020 году упали до 50 миллионов долларов.

Отель Trump International в Вашингтоне / Фото Forbes

Кредитные обязательства и пандемия коронавируса заставили Трампа продавать недвижимость

в 2017 году – на 32 миллиона долларов,

в 2018 году – на 53 миллиона долларов,

а в 2019 году – на 32 миллиона долларов.

в 2020 году Трамп получил лишь 435 тысяч долларов, продав недвижимость в Лас-Вегасе.

Доходы бизнеса Трампа в самый плохой год в 1000 раз больше президентской зарплаты

Пандемия и отсутствие крупных сделок с недвижимостью стали одними из причин снижения доходов на 25% до 450 миллионов долларов в 2020 году. Несмотря на то, что бизнес Дональда Трампа в 2020 году получил значительно меньшие доходы, эта сумма больше чем в 1000 раз превышает годовую зарплату президента США, которую он пафосно возвращал государству.