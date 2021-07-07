Бизнес до 2 000 долларов: 5 идей для предпринимателей с минимальным бюджетом

Создать собственный бизнес "с нуля" – нелегкое дело. Однако даже с минимальным стартовым капиталом в Украине можно прекрасно развиться и начать неплохо зарабатывать.

Предпринимательство пережило немало испытаний во время пандемии COVID-19, и сегодня не каждый отважится инвестировать большие суммы в открытие чего-то нового. Бизнес 24 рассказывает об интересных стартап-идеях, которые не требуют больших капиталовложений и могут быть рентабельными даже при сложных экономических ситуациях.

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Хобби как бизнес

Предприимчивые люди богатые талантами – от умения прекрасно рисовать, вышивать бисером и варить мыло, к талантам лепить уникальные изделия из глины, вырезать по дереву и готовить вкусные торты.

Часто хобби воспринимают как некоммерческий вид деятельности, но на самом деле многие крупные компании, которые продают подобные товары и работают на массовых рынках, начинали создавать продукцию дома.

Можно начать с продаж своих изделий знакомым или друзьям, а заработанные деньги вкладывать в расширение, раскрутку собственного бренда и маркетинг в соцсетях.

Для такого бизнеса много ресурсов не нужно – минимальные расходные материалы и желание работать. Тем более, успешными люди становятся только тогда, когда занимаются тем, что действительно любят!

Превратите хобби в бизнес / Фото Unsplash

Знания – деньги!

Если вы являетесь экспертом в конкретной узкой области, не стоит прятать свои знания в темную, далекую и закрытую тумбочку. Часто люди даже не осознают, каким богатством они обладают.

Множество других людей хотят знать то, что знаете вы, и готовы платить за это деньги. А с развитием интернет-технологий обучать других стало еще проще.

Если вы прекрасно знаете математику, иностранные языки, хорошо разбираетесь в экономике, политике, бухгалтерии и так далее – стоит предоставлять консультации, проводить онлайн-занятия и создавать курсы.

Все, что нужно обеспечить – бесперебойное интернет-соединение, качественную веб камеру, тихую и хорошо освещенную комнату в собственной квартире, а также средства на рекламу в сети.

Станьте репетитором / Фото Unsplash

Аренда велосипедов

Перейдем от общего к конкретному. С активным развитием велотранспорта и необходимой инфраструктуры, бизнес в этой области может стать очень перспективным, особенно в городах-миллионниках.

Не обязательно сразу обустраивать целый велопарк, можно начать с нескольких велосипедов, которые вы будете держать в собственном гараже.

Следует также закупить несколько GPS-трекеров, которые позволят отслеживать ваше имущество в случае появления недобросовестных арендаторов.

Цены на велосипеды в украинских интернет-магазинах / Скриншот сайта allo.ua

Онлайн-магазин

Трендом №1 сегодня является онлайн-торговля. В этой области следует хорошо проанализировать рынок и понять, на какие товары у потребителей наибольший спрос.

Заказать готовую продукцию на сумму до 2 000 долларов можно на многочисленных азиатских интернет-площадках, где на оптовые заказы часто действуют огромные скидки, а перепродавать купленное сначала на отечественных платформах, а впоследствии и на собственном сайте.

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Чистка ковров

Чуть ли не в каждой семье дома есть хотя бы один ковер. Чистить их вручную – сложно и долго, поэтому множество людей готовы отдать свои паласы профессионалам, чтобы те избавились от пыли и грязи.

Оборудование и моющие средства – не такое уж и дорогое удовольствие. Кроме этого, нужны только желание, время, подсобное помещение с доступом к водопроводной сети и канализации.

Чистка ковров – довольно выгодный бизнес / Фото Unsplash