Бизнес будут проверять в сопровождении полиции: Минэкономики обнародовало новый законопроект

Минэкономики обнародовало законопроект, который предлагает привлекать к трудовым проверкам представителей полиции. По мнению законодателей, такой шаг поспособствует более эффективной деятельности инспекции Гоструда и налоговой.

Чтобы привлечь к проверке работника правоохранительных органов, Гоструда будет обращаться к руководству местной полиции. Кроме этого, проект закона предусматривает увеличение штрафов за нарушение трудового кодекса.

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Что предлагает новый законопроект

Среди прочего, законопроект предлагает:

установить четкий механизм госнадзора – с прописанными правами и обязанностями инспекторов и предпринимателей, процедурой проверки и методами влияния;

– с прописанными правами и обязанностями инспекторов и предпринимателей, процедурой проверки и методами влияния; унифицировать финансовые санкции за нарушения;

за нарушения; привлекать к процессу проверки полицию, чтобы они стали безопасными как для инспекторов, так и для предпринимателей.

Повышение штрафов

Проект закона предусматривает увеличение штрафов до 15 минимальных зарплат – с 60 тысяч гривен до 90 тысяч гривен за нарушение касательно одного работника. Для юридических лиц и ФОП на едином налоге 1 – 3 групп ранее действовало предупреждение, а согласно с новым законопроектом – штраф в размере 60 тысяч гривен сразу после выявления нарушений.

Предпринимателей будут наказывать финансовыми взысканиями за следующие нарушения:

работа наемного работника без заключенного трудового договора;

оформление работника на неполный рабочий день, когда человек, на самом деле, работает на полную ставку;

выплата зарплат без начисления ЕСВ.

Добавим, что налоговая и Гоструда начали активно проверять бизнес с 1 июля. По результатам проверок было установлено, что каждый пятый украинец работает неофициально, а на 1 проверенного работодателя работают в среднем 4 нелегальных работника.