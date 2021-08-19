Новый экологический закон: бизнес будет платить сотни тысяч гривен штрафа за нарушение
Источник:НВ
В Украине планируют создать отдельный реестр выбросов и переноса загрязняющих веществ. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную регуляторную службу Украины.
Разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, новый проект закона предусматривает ряд штрафов в размере сотен тысяч гривен за его нарушение. Платить эти штрафы будет неэкологичный бизнес.
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Что предусматривает законопроект
Проект закона имеет целью создать и обеспечить работу национального реестра выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗ), а также предоставить каждому гражданину Украины доступ к такой информации.
Бизнес, который будет осуществлять производство и обработку древесины, металла, бумаги, переработку минерального сырья и другие виды деятельности, законодательно будет обязан:
- регистрировать в РВПЗ установки – промышленные площадки, где осуществляется деятельность, приводящая к загрязнению окружающей среды;
- собирать и анализировать данные, предоставлять отчеты о выбросах и переносе загрязняющих веществ на таких своих установках.
Предусмотренные штрафы
За невыполнение или нарушение нового закона бизнес будет нести финансовую ответственность, а именно:
- непредставление документов для регистрации установки – штраф в размере 40 минимальных зарплат (сегодня – 240 тысяч гривен);
- нарушение обязанности по сбору данных о загрязнении окружающей среды на установках – штраф в том же размере 40 минимальных зарплат;
- отсутствие или несвоевременное представление отчета – штраф в размере 50 минимальных зарплат (сегодня – 300 тысяч гривен).
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Когда закон вступит в силу
В случае принятия закон вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие в течение 12 месяцев.
К слову, в представленном законопроекте уже указали на ряд недостатков. Хотя он и имеет благую цель, эксперты видят в нем большие коррупционные риски и множество недоработок. Вполне вероятно, что его придется совершенствовать перед подачей на голосование.