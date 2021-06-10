Бизнес на 1,7 миллиона долларов в 16 лет: школьник удивил всех

Для того чтобы создать успешный бизнес по перепродаже товаров, 16-летний американец изучил рынок товаров, которые стали дефицитными во время пандемии COVID-19. В 2020 году Макс Хейден продал таких товаров на 1,7 миллиона долларов, благодаря технической грамотности и сверхмощному рынку перепродажи дефицитных товаров

Для многих любителей видеоигр дефицит консолей в 2020-21 годах стал серьезной проблемой, но для школьника Макса Хейдена это стало настоящей находкой. Он купил и перепродал десятки новейших консолей PlayStation и Xbox в 1100 долларов – более чем в два раза дороже суммы, за которую он их приобрел.

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Проделав то же самое с рядом товаров, ставших дефицитными во время пандемии, таких как обогреватели для патио и торговые карты покемонов, Макс закончил прошлый год с прибылью более 110 000 долларов США на 1,7 миллиона долларов выручки. В этом году он рассчитывает добиться еще большего, поскольку игровые приставки и другие товары остаются труднодоступными.

Бизнес, который расцвел благодаря пандемии

Кризис вызван пандемией коронавируса обусловили дефицит многих групп товаров поскольку целые отрасли промышленности были парализованы. В то же время кризис максимально активизировал рынок перепродаж, создав для Макса и других возможность сорвать куш, продавая дефицитные товары с большой прибылью на Amazon, Facebook и других онлайн-рынках.

Перепродажа товаров не первой необходимости в большинстве случаев в США является законной деятельностью, хотя розничные торговцы обычно не одобряют ее, поскольку она часто вызывает споры с потребителями. Ненавистнические почтовые сообщения и троллинг со стороны покупателей, возмущенных завышенным ценам, является обычным делом на этом рынке. Родители Макса сначала было обеспокоены тем, что сын спекулирует на дефиците, но смирились с деятельностью сына поскольку он продает только предметы роскоши, а не предметы первой необходимости.

Обработка заказов занимает много времени / Фото WSJ

Макс тратит около 40 часов в неделю на обработку заказов, управление запасами, надзор за двумя своими сотрудниками и работу с электронными таблицами. Кроме подготовки к экзаменам по истории, физике и английскому с домашнего офиса, Макс общается с другими торговыми посредниками и следит за деловыми и политическими новостями, чтобы выявить новые тенденции.

Что стало дефицитом и обогатило подростка

Прошлой весной Макс совершил закупку большого количества гантелей и машинок для стрижки волос. Ведь понял, что закрытые спортзалы и салоны заставят людей ухаживать за собой в домашних условиях. В дальнейшем подросток успел к началу лета приобрести большое количество наземных плавательных бассейнов, которые с приходом жары были в дефиците. Однако это дало и побочный эффект: подростку пришлось начать арендовать складские помещения, так как гараж его семьи на две машины был забит до отказа.

Для хранения товара пришлось арендовать дополнительные помещения / Фото WSJ

Следующими шагами Макса стали PlayStation 5 от Sony и Xbox Series X и S от Microsoft, ведь во время карантина люди играли в видеоигры больше, чем когда-либо.

Как подростку удалось наторговать 1,7 миллиона долларов в 2020 году

По его словам, большинство товаров продается примерно в два раза дороже. Сначала Максу не пришлось прибегать к хитрым тактикам, чтобы собрать запас консолей. Он сделал предварительный заказ 10 консолей на сайте Target в сентябре с помощью дебетовой карты, используя собственные сбережения. Когда в ноябре в продаже появилось ограниченное количество консолей, Макс обратился к сообществу онлайн-продавцов, чтобы найти новые.

Что такое общество онлайн-продавцов Это несколько групп на платформе обмена сообщениями Discord, которые взимают ежемесячные членские взносы в размере от 20 до 100 долларов в обмен на советы о том, когда ожидается пополнение запасов игрового оборудования или других дефицитных товаров в розничной торговле. В группах также делятся информацией о новейших программах-ботах для автоматизации онлайн-покупок, чтобы продавцам не приходилось сидеть за компьютерами в ожидании поступления товаров в продажу и покупать их. Некоторые розничные торговцы устанавливают ограничения на количество товаров, имеющих высокий спрос, которые может заказать один человек одновременно, а другие используют программное обеспечение для обнаружения ботов, пытаясь помешать роботам-перекупщикам.

Работники розничной торговли тоже могут быть полезны. Макс подружился с одним из них в магазине Walmart недалеко от своего дома прошлым летом, когда покупал наземные бассейны для продажи. При его содействии он смог приобрести товара на 300 долларов, который в дальнейшем перепродал почти за 1000 долларов.

Настоящий прорыв в бизнесе Макса произошел в 2019 году, когда он начал перепродавать дорогие кроссовки. Сейчас его бизнес работает как компания с ограниченной ответственностью под названием MH Book Store. Макс говорит, что уже около четырех лет ему не приходится полагаться на взносы родителей в его бизнес.

Поскольку у него еще нет водительских прав, Макс в основном пользуется услугами перевозчиков, которые занимаются доставкой товаров от сторонних компаний. Мать Макса Хейдена вспоминает, как один из курьеров в шутку обижался на сына, когда тот начал получать шквал заказов на гантели в начале пандемии, намекнув на то, что он мог бы ограничиться кроссовками.

Планы успешного бизнесмена подростка на будущее

В течение короткого периода финансовые успехи Макса шли в ущерб его успешности, но с тех пор все наладилось. Родители подростка-предпринимателя выражают радость от бизнес-таланта их сына, однако отмечают, что он должен успешно закончить среднюю школу.

Без помощи помощников вести бизнес на миллионы сложно / Фото WSJ

Макс платит двум друзьям по 15 долларов в час за помощь в упаковке и общение с клиентами. Арендную плату за склад он делит с шестью другими посредниками.

В свободное от работы время Макс любит играть в хоккей, но его страсть – предпринимательство, карьера, которым занимается вся семья. Дед Макса владел автосалоном, а его мать – предприятием общественного питания. Сам он планирует в колледже выбрать специальность - информационные системы управления.

Кроме прибыли, бизнес Макса принес ему дружбу с другими торговыми посредниками примерно его возраста со всей страны. Этим летом они планируют впервые встретиться лично, если Максу удастся убедить родителей в том, что он уже достаточно взрослый, чтобы снять с друзьями домик на пляже.