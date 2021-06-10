В понедельник Джефф Безос объявил , что планирует совершить полет в космос на борту ракеты New Shepard, разработанной Blue Origin, аэрокосмической компанией, которую он основал в 2000 году. Запуск назначен на 20 июля.

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Опубликованное Джеффом Безосом сообщение о запланированном полете в космос / Фото Instagram

На следующий день авторитетный блог о космосе Parabolic Arc , сообщил, что Virgin Galactic, вероятно, собирается запустить в космос своего основателя Ричарда Брэнсона ранее Джеффа Безоса . Анонимные источники утверждают, что компания планирует отправить Ричарда Брэнсона в испытательный полет на своем ракетоплане SpaceShipTwo на выходные 4 июля – в День независимости США. Это позволит Брэнсону опередить Безоса на две недели.

Смотрите видео испытания SpaceShipTwo

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Речь идет также о том, что планы полетов Virgin Galactic были скорректированы после того, как Blue Origin 5 мая назначила дату своего первого полета с экипажем, то есть задолго до того, как Джефф Безос сообщил, что он будет на борту.

Представители Virgin Galactic не опровергли утверждение высказанные в блоге Parabolic Arc , добавив, что полет Ричарда Брэнсона в космос "ожидается в летние месяцы", как и отдельный испытательный полет с четырьмя "специалистами миссии" – сотрудниками, играют роль будущих пассажиров.

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Миллиардеры развлекаются тем, что участвуют в первых полетах своих аппаратов, Starship тоже должен провести орбитальное испытания. П роглотит ли Илон Маск наживку и полетит на нем?

– сказал Insider Джон Логсдон, основатель Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона и бывший член Консультативного совета НАСА.

Virgin Galactic ранее заявляла, что до полета Ричарда Брэнсона в космос на SpaceShipTwo планируется полёт специалистов для проверки всех систем. Но по состоянию на среду 9 июня пресс-секретарь компании не ответил на вопрос о том, какой из двух полетов будет первым.

Смотрите презентацию костюмов от Virgin Galactic

Подготовить полет Ричарда Брэнсона до 4 июля вполне реально

Можно легко представить себе, что полеты будут изменены местами или Ричард Брэнсон полетит на одном из этих четырех мест, просто в качестве подопытного. В своей карьере Ричард Брэнсон принимал участие в достаточно рискованных вещах,

– прокомментировал эти новости для Insider Джордж Нилд, бывший помощник администратора Федерального авиационного управления (FAA), где он возглавлял Управление коммерческих космических перевозок.

По словам Джоджа Нилда, Virgin Galactic может легко оформить документы для полета Ричарда Брэнсона до 4 июля . И хотя он указывает на то, что не обладает данными о переписки между Virgin Galactic и FAA, которая лицензирует коммерческие запуски ракет, но считает это вполне осуществимым.

Космопорт Virgin Galactic / Фото The Sun

На мой взгляд, ничто не мешает Ричарду Брэнсону также полететь в космос в качестве члена экипажа. Он является сотрудником компании, и они могут положить на него любие обязанности. Это не то, во что вмешивается FAA. Это дело исключительно компании,

– добавляет американский эксперт по космическим полетам Джордж Нилд.

Федеральное авиационное управление по запросу Insider, отказалось комментировать информацию о том планирует ли Virgin Galactic запуск в следующем месяце. Вместо этого агентство указало на модификацию лицензии "участника" со стороны Virgin Galactic.