По словам директора по маркетингу Audubon Bioscience Андрея Шеховцова, привлеченные инвестиции позволят приобщить Украину к современным разработкам в области биотехнологий в глобальном контексте. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, на базе Инновационного Института Техасского медицинского центра, имеет офисы в 12 странах, в том числе аффилированное представительство в Украине.

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Что известно о стартапе Audubon Bioscience

Компания Audubon Bioscience основана в 2016 году в Новом Орлеане, штат Луизиана. Среди ее основателей – украинцы Ростислав и Алла Семиковы. В 2018 году штаб-квартиру перенесли в Хьюстон, на базу крупнейшего медцентра в мире.

Наша цель – внести весомый вклад в борьбу с раком, который забрал более 10 миллионов человек только в прошлом году. Сегодня у нас поверили 763 инвестора со всего мира, и нам удалось привлечь 348 465 долларов,

– прокомментировал соучредитель и гендиректор компании Ростислав Семиков.