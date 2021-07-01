По словам Джеймса Уоллеса, автора двух биографий Билли Гейтса, когда миллиардер не работал в обычном 17-часовом режиме, то позволял себе хорошенько отдохнуть.
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Вечеринки голышом
В частности речь идет о том, что миллиардер неоднократно приглашал друзей и танцовщиц из местных ночных клубов all-nude купаться голышом в бассейне с видом на озеро Вашингтон в своем холостяцком доме в Сиэтле.
Смотрите видео про имение Билла Гейтса в Сиэтле:
Билл Гейтс лично собирал девушек и приводил их туда. Я не знаю, привозил он их физически или просто говорил куда им приехать,
– сказал Джеймс Уоллес
Алкоголь на вечеринках
Билл Гейтс был постоянным участником эксклюзивных вечеринок на больших компьютерных выставках, таких как Comdex и Demo, где миллиардер часто выступал как основной докладчик.
Билл пил, и напивался довольно легко. Все мы бывали на каких-то мероприятиях, где Билл был явно не в себе. Он был наверняка "счастливее",
– добавляет Роберт X. Крингли, автор популярной в то время колонки компьютерных сплетен для издания InfoWorld.
Билл Гейтс не хотел обременять себя узами брака
Билл Гейтс предпочел держать свои романтические возможности открытыми, все время пока он встречался с будущей женой Мелиндой. Ему трудно было обременить себя с ней брачными обязательствами.
Билл хотел жениться, но он не знал, сможет ли он действительно посвятить себя этому и иметь Microsoft,
– сказала Мелинда о временах когда она начала встречались с будущим мужем, в интервью для документального фильма Netflix "Внутри мозга Билла: Декодирование Билла Гейтса"
Смотрите трейлер фильма "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates"
Развод Гейтсов : что известно
- Соучредитель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой. Такую информацию он объявил 3 мая в твиттере.
- У супругов есть 3 ребенка: 25-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс, 18-летняя Фиби Адель Гейтс, а также 21-летний Рори Джон Гейтс.
- Билл и Мелинда прожили в браке 27 лет.
- Несмотря на разорванные отношения, Гейтсы и в дальнейшем планирует совместно работать в фонде, который основали.
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