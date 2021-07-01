По словам Джеймса Уоллеса, автора двух биографий Билли Гейтса, когда миллиардер не работал в обычном 17-часовом режиме, то позволял себе хорошенько отдохнуть.

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Вечеринки голышом

В частности речь идет о том, что миллиардер неоднократно приглашал друзей и танцовщиц из местных ночных клубов all-nude купаться голышом в бассейне с видом на озеро Вашингтон в своем холостяцком доме в Сиэтле.

Смотрите видео про имение Билла Гейтса в Сиэтле:

Билл Гейтс лично собирал девушек и приводил их туда. Я не знаю, привозил он их физически или просто говорил куда им приехать,

– сказал Джеймс Уоллес

Алкоголь на вечеринках

Билл Гейтс был постоянным участником эксклюзивных вечеринок на больших компьютерных выставках, таких как Comdex и Demo, где миллиардер часто выступал как основной докладчик.

Билл пил, и напивался довольно легко. Все мы бывали на каких-то мероприятиях, где Билл был явно не в себе. Он был наверняка "счастливее",

– добавляет Роберт X. Крингли, автор популярной в то время колонки компьютерных сплетен для издания InfoWorld.

Билл Гейтс не хотел обременять себя узами брака

Билл Гейтс предпочел держать свои романтические возможности открытыми, все время пока он встречался с будущей женой Мелиндой. Ему трудно было обременить себя с ней брачными обязательствами.

Билл хотел жениться, но он не знал, сможет ли он действительно посвятить себя этому и иметь Microsoft,

– сказала Мелинда о временах когда она начала встречались с будущим мужем, в интервью для документального фильма Netflix "Внутри мозга Билла: Декодирование Билла Гейтса"

Смотрите трейлер фильма "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates"

Развод Гейтсов : что известно

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой. Такую информацию он объявил 3 мая в твиттере.

разводится со своей женой Мелиндой. У супругов есть 3 ребенка: 25-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс, 18-летняя Фиби Адель Гейтс, а также 21-летний Рори Джон Гейтс.

Билл и Мелинда прожили в браке 27 лет.

Несмотря на разорванные отношения, Гейтсы и в дальнейшем планирует совместно работать в фонде, который основали.