Билл Гейтс скупает земли через "подставных лиц": гигантские поля уже видно из космоса

Билл Гейтс скрывает статус самого богатого землевладельца Америки. На фермах, раскинувшихся на 110 тысячах гектаров в Америке выращивают картофель для McDonald's. Также на них выращиваются наибольшие урожаи моркови в мире и лук, который американцы едят каждый день.

Почему Билл Гейтс отрицает причастность к огромным сельскохозяйственных угодьям, и заявляет, что не имеет к ним никакого отношения. Американские журналисты уверены, что для этого есть несколько оснований.

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Земли приобретены через "подставных лиц"

110 тысяч гектаров в 18 штатах США, согласно проведенному журналистами NBC News расследованию, подконтрольная Биллу Гейтсу компания Cascade Investments скупала не напрямую. Для приобретения такой значительной площади сельскохозяйственных угодий она использовала сеть из по меньшей мере 22 локальных юридических лиц.

Что выращивает Билл Гейтс на своих угодьях

Данные, собранные The Land Report и NBC News, свидетельствуют, что более чем 28 300 гектарах на севере Луизианы, компания Гейтсов выращивает сою, кукурузу, хлопок и рис, а на 8 000 гектарах в Небраске – сою.

В штате Вашингтоне Гейтсы обладают более чем 5 600 гектарами сельскохозяйственных угодий, на которых выращивается картофель для McDonald's. Круглые картофельные поля, настолько огромные, что их видно из космоса.

Поля картофеля на севере штата Вашингтон / Фото NBC News

Поборник экологии, который загрязняет реки

Журналисты предполагают, что сокрытие земельных угодий со стороны Гейтс может быть обусловлено тем, что и Билл и Мелинда Гейтс неоднократно отмечали их приверженность к вопросам защиты окружающей среды.

Зато фермеры, чьи земли граничат с угодьями Гейтс разочарованы тем, что пара миллиардеров так мало на самом деле думает об экологии. В частности указывают на обмеление рек из-за постоянного забора воды для орошения полей, загрязнение удобрениями подземных вод, стекающих к большим рекам США, а скошенные зеленые отходы часто гниют на берегах рек. Удобрения, попадающие в воду обуславливают активное цветение воды, что крайне пагубно отражается на ихтиофауне регионов, где расположены фермы.

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Сельскохозяйственный бизнес Гейтсов "душит" молодых фермеров

Директор Национальной коалиции фермеров начинающих штата Нью-Йорк Холли Риппон-Батлер критикует мультимиллиардера за то, что владение такими массивами сельскохозяйственных угодий "перекрывает кислород" молодым фермерам, которые планируют выйти на рынок. Проблема в том, что они не могут конкурировать в ценовом сегменте продукции с миллиардером, поскольку не имеют возможности сразу купить земли, а лишь арендуют их. Соответственно стоимость аренды закладывается в конечную стоимость их продукции и повышает цену, которую они могут предложить бизнесу, потребляющему сельскохозяйственную продукцию.