Почему Билл Гейтс отрицает причастность к огромным сельскохозяйственных угодьям, и заявляет, что не имеет к ним никакого отношения. Американские журналисты уверены, что для этого есть несколько оснований.

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Земли приобретены через "подставных лиц"

110 тысяч гектаров в 18 штатах США , согласно проведенному журналистами NBC News расследованию , подконтрольная Биллу Гейтсу компания Cascade Investments скупала не напрямую . Для приобретения такой значительной площади сельскохозяйственных угодий она использовала сеть из по меньшей мере 22 локальных юридических лиц.

Что выращивает Билл Гейтс на своих угодьях

Данные, собранные The Land Report и NBC News, свидетельствуют, что более чем 28 300 гектарах на севере Луизианы, компания Гейтсов выращивает сою, кукурузу, хлопок и рис , а на 8 000 гектарах в Небраске – сою.

В штате Вашингтоне Гейтсы обладают более чем 5 600 гектарами сельскохозяйственных угодий, на которых выращивается картофель для McDonald's. Круглые картофельные поля, настолько огромные, что их видно из космоса.

Поля картофеля на севере штата Вашингтон / Фото NBC News

Поборник экологии, который загрязняет реки

Журналисты предполагают, что сокрытие земельных угодий со стороны Гейтс может быть обусловлено тем, что и Билл и Мелинда Гейтс неоднократно отмечали их приверженность к вопросам защиты окружающей среды .

Зато фермеры, чьи земли граничат с угодьями Гейтс разочарованы тем, что пара миллиардеров так мало на самом деле думает об экологии . В частности указывают на обмеление рек из-за постоянного забора воды для орошения полей, загрязнение удобрениями подземных вод, стекающих к большим рекам США, а скошенные зеленые отходы часто гниют на берегах рек. Удобрения, попадающие в воду обуславливают активное цветение воды, что крайне пагубно отражается на ихтиофауне регионов , где расположены фермы.

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