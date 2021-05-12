Укрытия от СМИ связывают с уведомлением о разводе с Мелиндой Гейтс. Есть информация, что Гейтс находится в этом доме уже несколько месяцев.
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Решение о разводе точно не было внезапным, ведь Гейтс находится в Калифорнии уже примерно 3 месяца.
Миллиардера заметили в роскошном гольф-клубе вместе с его 25-летней дочерью Дженнифер Гейтс и его партнером Наелем Нассара – египетским миллионером.
Это идеальное место для Билла, чтобы спрятаться от всех, кто хочет допросить его относительно развода или его предполагаемых связей с Эпштейном,
– отметили источники Page Six.
Гольф-клуб, в котором скрывается Гейтс / Фото palmspringslife
The Vintage Club в Калифорнии / Фото palmspringslife
Где скрывается Мелинда Гейтс
СМИ также сообщали о том, что Мелинда Гейтс скрывается от прессы вместе с детьми. Она арендовала остров Каливни в Гренаде стоимостью 132 тысячи долларов за ночь.
Место, где скрывается Мелинда с детьми / Фото calivigny-island.com
Развод Гейтсов
- О разводе пары говорит весь мир. Гейтсы прожили в браке 27 лет.
- В заявлении о разводе Мелинда отметила, что их брак "безвозвратно разбит".
- В день объявления о разводе Билл Гейтс передал Мелинде акции 2 крупнейших компаний Мексики.
- Известно, что пара разделит имущество по контракту.