Укрытия от СМИ связывают с уведомлением о разводе с Мелиндой Гейтс. Есть информация, что Гейтс находится в этом доме уже несколько месяцев.

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Решение о разводе точно не было внезапным, ведь Гейтс находится в Калифорнии уже примерно 3 месяца.

Миллиардера заметили в роскошном гольф-клубе вместе с его 25-летней дочерью Дженнифер Гейтс и его партнером Наелем Нассара – египетским миллионером.

Это идеальное место для Билла, чтобы спрятаться от всех, кто хочет допросить его относительно развода или его предполагаемых связей с Эпштейном,

– отметили источники Page Six.

Справка. Издание Forbes сообщало, что Гейтс приобрел огромный особняк в клубе The Vintage Club за 12,5 миллиона долларов в 1990 году. Дом рассчитан на 6 человек.



Гольф-клуб, в котором скрывается Гейтс / Фото palmspringslife



The Vintage Club в Калифорнии / Фото palmspringslife

Где скрывается Мелинда Гейтс

СМИ также сообщали о том, что Мелинда Гейтс скрывается от прессы вместе с детьми. Она арендовала остров Каливни в Гренаде стоимостью 132 т ы сячи долларов за ночь.



Место, где скрывается Мелинда с детьми / Фото calivigny-island.com

Развод Гейтс ов