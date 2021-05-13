Известно, что Гейтс сказал об этом друзьям еще до того, как разгласил о разводе на весь мир. Разговор длился на поле для гольфа.
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"Билл действительно общался со своими близкими друзьями на поле для гольфа. Он сказал им, что брак был без любви, он закончился и они живут отдельной жизнью", – сообщил источник для СМИ.
Гейтс находится в гольф-клубе уже 3 месяца
Гейтс – заядлый игрок в гольф. Как сообщало Page Six ранее, миллиардер находится в своем особняке за 12,5 миллионов долларов в The Vintage Club уже 3 месяца. Это эксклюзивный гольф-клуб в Калифорнии.
Гейтс решил там переждать удивление мира и СМИ после сообщения об их на Мелинде развод.
Развод Гейтсов: главное
- Билл Гейтс сообщил о разводе 3 мая в своем твиттере. Известно, что Мелинда назвала брак "безвозвратно разбитым".
- Пара прожила в браке 27 лет. Они воспитали 3 совместных детей: 2 дочери и сын. В СМИ сообщали, что Гейтсы уже давно решили расстаться, но якобы ждали, когда младшей дочери исполнится 18 лет.
- Миллиардер заявил, что несмотря на развод он с Мелиндой продолжит совместную работу над фондом, который создала пара.
- Билл передал Мелинде акции 2 крупнейших компаний в Мексике. Это случилось в день, когда официально объявили о разводе.