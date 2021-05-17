Представитель Билла Гейтса сообщил изданию Journal, что у миллиардера действительно был роман "почти 20 лет назад", но отметил, что все закончилось полюбовно, и решение Гейтса выйти из совета директоров Microsoft "никак не связано с этим вопросом".

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Что известно о расследовании в отношении Билла Гейтса По данным издания Journal , члены совета директоров Microsoft, которые рассматривали этот вопрос, в 2019 году наняли юридическую фирму для проведения расследования обвинений, сделанных женщиной-инженером Microsoft, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Гейтсом в течение нескольких лет.

В ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что Гейтсу не стоит оставаться директором в компании по производству программного обеспечения, одним из основателей которой он являлся.

По имеющимся данным, Гейтс ушел в отставку до завершения расследования его поведения и до того, как совет директоров смог принять официальное решение по поводу этих обвинений.

Дружба Билла Гейтса с сексуальным преступником

Отчет о расследовании совета директоров – не первая история о сомнительном поведении Гейтса . В 2019 газета New York Times сообщила об отношениях миллиардера с Джеффри Эпштейном, который был обвинен в секс-торговли и эксплуатации несовершеннолетних девочек и признал себя виновным в подстрекательстве несовершеннолетних к сексу. По сообщениям американских СМИ, Гейтс впервые встретился с Эпштейном в 2011 году в его доме на Манхэттене, а затем встречался с ним несколько раз в период с 2011 по 2013 год. В 2013 году Гейтс также совершил перелет на частном самолете Эпштейна из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси в Палм-Бич, штат Флорида, сообщает Times со ссылкой на записи полетов.

Реакция жены Билла Гейтса на сомнительные контакты миллиардера

Мелинда Френч Гейтс , которая собирается развестись с соучредителем Microsoft после 27 лет брака, выразила тогда недовольство тем, что ее муж проводит время с сексуальным преступником .

Супруги Гейтс на телешоу / Фото Starmag

По данным Daily Beast, Мелинда сказала своим друзьям , что она не хотела иметь ничего общего с Эпштейном после первой же встречи с ним, и дружба Гейтса с секс-торговцем до сих пор преследует ее. По данным Times, Мелинда была недовольна, когда отношения Гейтса с Эпштейном стали известны общественности в 2019 году. После этого она и наняла адвокатов для развода, что в конечном итоге привело к тому, что в мае 2021 было объявлено о разводе пары.

Как это было в 2020: уход Билла Гейтса от бизнеса

Гейтс вышел из состава совета директоров Microsoft в марте 2020 года, через три месяца после того, как он был переизбран на это место. В своем заявлении миллиардер сказал, что хочет сосредоточиться на филантропии и продолжит работать как технический советник главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделла. В тот же день Гейтс также вышел из совета директоров Berkshire Hathaway, конгломерата, которым руководит миллиардер Уоррен Баффет.

Раздел 124 миллиардов долларов состояния

124 миллиарда долларов – состояние Билла Гейтса по состоянию на утро понедельника 17 мая по оценкам Forbes. Это делает соучредителя Microsoft четвертым самым богатым человеком в мире.