Билл Гейтс появился в "сторис" на странице дочери. Фотография уже исчезла, но СМИ удалось ее вовремя сохранить.

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"Нет ничего лучше, чем качественное время с членами семьи", – написала Дженнифер под фото.



Гейтс с дочкой / Фото с инстаграм-страницы Дженнифер

На фотографии улыбающийся Гейтс стоит, обняв дочь, одетый в шорты и синюю рубашку поло.

Интересно! Где было сделано фото – непонятно. Однако оно является вероятным подтверждением того, что миллиардер действительно скрывается от прессы в гольф-клубе с дочкой. Именно об этом ранее сообщали СМИ.

Развод Гейтсов : коротко