Билл Гейтс появился в "сторис" на странице дочери. Фотография уже исчезла, но СМИ удалось ее вовремя сохранить.
К теме Билл Гейтс сказал друзьям, что в браке с Мелиндой не было любви, - СМИ
"Нет ничего лучше, чем качественное время с членами семьи", – написала Дженнифер под фото.
Гейтс с дочкой / Фото с инстаграм-страницы Дженнифер
На фотографии улыбающийся Гейтс стоит, обняв дочь, одетый в шорты и синюю рубашку поло.
Развод Гейтсов: коротко
- Об разводе Билла и Мелинды Гейтс стало известно 3 мая. Позже в СМИ появилась информация, что между супругами уже давно не было любви.
- Мелинда назвала брак "безвозвратно разбитым".
- Брак Гейтс длился 27 лет . У них есть 3 общих детей: 2 дочери и сын.
- Несмотря на развод, Билл и Мелинда продолжат совместную работу над фондом.