Билл Гейтс появился в "сторис" на странице дочери. Фотография уже исчезла, но СМИ удалось ее вовремя сохранить.

К теме  Билл Гейтс сказал друзьям, что в браке с Мелиндой не было любви, - СМИ

"Нет ничего лучше, чем качественное время с членами семьи", – написала Дженнифер под фото.

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Гейтс с дочкой / Фото с инстаграм-страницы Дженнифер 

На фотографии улыбающийся Гейтс стоит, обняв дочь, одетый в шорты и синюю рубашку поло.

Развод Гейтсов: коротко

  • Об разводе Билла и Мелинды Гейтс стало известно 3 мая. Позже в СМИ появилась информация, что между супругами уже давно не было любви.
  • Мелинда назвала брак "безвозвратно разбитым".
  • Брак Гейтс длился 27 лет . У них есть 3 общих детей: 2 дочери и сын. 
  • Несмотря на развод, Билл и Мелинда продолжат совместную работу над фондом.