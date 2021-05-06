Он также разделил долю в крупнейшем американском розничном магазине. Напомним, что супруги разделят имущество и долги за "разделительным контрактом".
К теме Наибольший развод за историю: миллиардер Гейтс разделит имущество с женой по контракту
В день, когда пара объявила о разводе, Билл Гейтс переместил акции на сумму почти 2,4 миллиарда долларов Мелинде Гейтс.
Сейчас она владеет:
- 4,7% акций Coca-Cola Femsa на сумму 121 миллионов долларов;
- 6,7% акций Grupo Televisa на сумму 386 миллионов долларов.
Это ставит ее в число крупнейших акционеров 2 крупнейших компаний Мексики. Билл Гейтс также перевел часть своих владений в Канадской национальной железной дороги его бывшей жене. Его 1,9% акций в длинной железнодорожной системе Канады оценивали в 1,5 миллиарда долларов.
Развод Гейтсов: что известно
- Соучредитель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой. Такую информацию он объявил 3 мая в твиттере.
- У супругов есть 3 ребенка: 25-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс, 18-летняя Фиби Адель Гейтс, а также 21-летний Рори Джон Гейтс.
- Билл и Мелинда прожили в браке 27 лет.
- Несмотря на разорванные отношения, Гейтсы и в дальнейшем будут совместно работать в фонде, который основали.