Он также разделил долю в крупнейшем американском розничном магазине. Напомним, что супруги разделят имущество и долги за "разделительным контрактом".

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В день, когда пара объявила о разводе, Билл Гейтс переместил акции на сумму почти 2,4 миллиарда долларов Мелинде Гейтс.

Сейчас она владеет:

  • 4,7% акций Coca-Cola Femsa на сумму 121 миллионов долларов;
  • 6,7% акций Grupo Televisa на сумму 386 миллионов долларов.

Это ставит ее в число крупнейших акционеров 2 крупнейших компаний Мексики. Билл Гейтс также перевел часть своих владений в Канадской национальной железной дороги его бывшей жене. Его 1,9% акций в длинной железнодорожной системе Канады оценивали в 1,5 миллиарда долларов.

Развод Гейтсов: что известно

  • Соучредитель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой. Такую информацию он объявил 3 мая в твиттере.
  • У супругов есть 3 ребенка: 25-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс, 18-летняя Фиби Адель Гейтс, а также 21-летний Рори Джон Гейтс. 
  • Билл и Мелинда прожили в браке 27 лет.
  • Несмотря на разорванные отношения, Гейтсы и в дальнейшем будут совместно работать в фонде, который основали.