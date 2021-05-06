Он также разделил долю в крупнейшем американском розничном магазине. Напомним, что супруги разделят имущество и долги за "разделительным контрактом".

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В день, когда пара объявила о разводе, Билл Гейтс переместил акции на сумму почти 2,4 миллиарда долларов Мелинде Гейтс.

Сейчас она владеет:

4,7% акций Coca-Cola Femsa на сумму 121 миллионов долларов;

6,7% акций Grupo Televisa на сумму 386 миллионов долларов.

Это ставит ее в число крупнейших акционеров 2 крупнейших компаний Мексики. Билл Гейтс также перевел часть своих владений в Канадской национальной железной дороги его бывшей жене. Его 1,9% акций в длинной железнодорожной системе Канады оценивали в 1,5 миллиарда долларов.

Развод Гейтс ов : что известно