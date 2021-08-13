Билл Гейтс обещает выделить 1,5 миллиарда долларов на амбициозный проект

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс в четверг, 12 августа, заявил, что его инвестиционный фонд по защите климата готов выделить 1,5 миллиарда долларов на амбициозный проект правительства США. Однако эти средства Билл Гейтс предоставит при одном условии.

Речь идет о том, что полтора миллиарда долларов будут выделены Биллом Гейтсом только после согласования Конгрессом США нового глобального инфраструктурного плана. Законопроект Сената США про инфраструктуру на сумму 1,2 триллиона долларов предусматривает выделение Министерству энергетики США 25 миллиардов долларов на проекты по борьбе с изменением климата.

Кстати Администрация Байдена жестко проигнорировала Tesla: Илон Маск удивлен

В случае согласования законопроекта, Фонд Гейтса, которым управляет его фирма Breakthrough Energy, в течение трех лет планирует инвестировать выделенные средства в проекты по снижению выбросов и экологически чистой энергетики.

На что именно пойдут миллиарды Гейтса

Авиационное топливо с нулевым уровнем выбросов

Прежде всего речь идет о самолетах, которые будут использовать в качестве горючего водород. Осенью 2020 компания ZeroAvia уже осуществила первый полет водородно-электрического самолета HyFlyer, созданного на основе 6-местного пассажирского самолета Piper M350.

"Зеленый" водород

Производители самолетов, в том числе Airbus, обещают вскоре вывести на рынок пассажирские лайнеры без выбросов углекислого газа. Ожидается, что первый пассажирский водородный самолет Airbus взлетит в воздух уже в 2035 году.

Так называемый, "зеленый способ" получения водорода базируется на принципах электролиза. А необходимая для этого процесса электроэнергия производится из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия или ветер.

Технология прямого захвата воздуха

Идея высасывания углекислого газа из воздуха и переработки углерода на нужные для людей материалы не нова. В частности, компания Climeworks уже разработала технологию добычи углерода из атмосферы и запустила 15 заводов, которые активно предотвращают климатические изменения.

К теме Это огромная ошибка, — Билл Гейтс про ужины с покойным педофилом

Билл Гейтс не исключает реализацию проектов в Европе

У Билла Гейтса ожидают, что Конгресс США поддержит инициативу Сената по финансированию технологий чистой энергетики в ближайшие месяцы. Наряду с этим, по информации СМИ, если план развития инфраструктуры США не будет принят, Breakthrough Билла Гейтса, не исключает проведения релокации финансирования проектов из США на большие проекты в Европе и Азии.

В правительстве США также надеются, что Конгресс все же согласует новый глобальный инфраструктурный план, подчеркивая, что это позволит открыть новые энергетические технологии и предотвратить дальнейшие негативные климатические изменениям. И в то же время закрепит за США позицию мирового лидера в экономике чистой энергии и создаст новые рабочие места во всех регионах страны.