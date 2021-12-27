Билл Гейтс назвал основную причину для беспокойства в 2022 году

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал одним из самых больших беспокойств в 2022 году недоверие людей к мировым правительствам. По его мнению, это может значительно притормозить прогресс.

Миллиардер считает, что государственные институты играют основную роль в борьбе против изменений климата и пандемии. Вместе с тем, они не могут быть эффективными, если население принципиально отвергает их руководство.

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Недоверие к власти может стать основной проблемой в 2022 году

По словам Гейтса, доверие к властным структурам очевидно всколыхнула пандемия COVID-19. После начала пандемии дезинформация о болезни и вакцинации массово распространялась как в США, так и в других странах, что снизило количество вакцинированных и затормозило темпы борьбы против коронавируса.

Если ваши люди не доверяют вам, они не будут поддерживать новые масштабные инициативы. А когда возникает серьезный кризис, они с меньшей вероятностью будут следовать указаниям, необходимым для преодоления бури,

– пояснил Гейтс.

К слову, в исследовании Pew Research Center, которое провели еще до начала пандемии, говорилось об аналогичных тенденциях. В 2019 году 75% взрослых американцев заявили, что доверие их сограждан к федеральному правительству снижается. Еще 64% респондентов отметили, что уровень доверия друг к другу внутри страны также постепенно падает.

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Гейтс убежден, что в таких проблемах виновны бесконечные потоки негативных новостей с политически мотивированными заголовками, а также социальные сети. По мнению миллиардера, мировым правительствам в будущем нужно будет прибегнуть к регулированию онлайн-платформ, чтобы эффективно опровергать дезинформацию.

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