В понедельник, 2 августа, судья заверил развод пары. О том, что это произойдет, известно было еще из майского публичного сообщения Билла Гейтса.

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Развод миллиардеров: чем все закончилось

Билл и Мелинда Гейтс женатыми были 27 лет. У них есть трое взрослых детей. Однако в 2021 году в мае пара объявила о разводе. Аргументировали это тем, что "расти вместе" больше не способны.

Что интересно, Мелинда Гейтс не будет менять имя даже после расторжения брака. Возможно, это одно из условий соглашения, достигнутого между Гейтсами.

Контракт о разводе

В правовом поле США есть такое понятие как "контракт о разводе".

В таком документе стороны согласовывают раздел имущества, долгов, судебных расходов и тому подобное.

Также там прописывают судьбу детей, но у Гейтсов все трое старше 18, и в судебных решениях по себе не нуждаются.

Впрочем, этот контракт также позволяет не делать публичными достигнутые договоренности.

Напомним: Мелинда Гейтс начала консультации с адвокатами по разв оду еще в 2019 – когда гремел громкий скандал вокруг возможных связей Билла Гейтса с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.