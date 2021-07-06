Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали в стартап "фальшивого" мяса: технологии компании

Компания Nature's Fynd, расположена в Чикаго, собрала 158 миллионов долларов финансирования. Инвесторами выступили, в частности, Билл Гейтс и Джефф Безос.

Стартап планирует заполонить прилавки магазинов гамбургерами без мяса животного происхождения, немолочными йогуртами и сливочным сыром, а также наггетсами без содержания курятины. Nature's Fynd хочет выйти на массовый рынок уже в этом году.

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Новый тренд

Поскольку потребители все активнее ищут заменители настоящему мясу для своего рациона, учитывая гуманное отношение к животным, компании пытаются усовершенствовать технологии производства растительных альтернатив, которые бы на вкус, вид и в методах приготовления были похожими на оригинал.

Согласно данным Ассоциации пищевых продуктов на растительной основе (PBFA), в 2020 году сектор альтернативных продуктов питания резко увеличился, повысив розничные продажи в США на 27% и подняв общую рыночную стоимость до 7 миллиардов долларов.

Передовыми в области разработок "фальшивого" мяса сегодня являются Beyond Meat и Impossible Foods, чьи изделия без составляющих животного происхождения достигли продаж на сумму 733 миллиардов долларов. Это заставило гигантов производства мясной продукции США, таких, как Tyson Foods, Prudue, Hormel и так далее, выпустить отдельную линейку продукции в этой категории.

Бургер с "фальшивым" мясом в европейском супермаркете стоит всего 4,99 евро / Скриншот сайта billa.at

Технология компании Nature's Fynd

Nature's Fynd основали еще в 2012 году американцы Томас Джонас и Марк Козубал. Во время исследования горячих вулканических источников в Национальном парке Йеллоустоун юноши обнаружили микроб Fusrium strain flavolapis, с которого им удалось получить фермент Fy – универсальный, богатый белком источник для продукции нынешнего Nature's Fynd.

Так же, как и несколько веков назад люди одомашнивали диких коров, свиней и кур с целью получить белок в своем рационе, сегодня мы "одомашниваем" микробы, которые дают тот же белок,

– высказался в недавнем интервью Томас Джонас.

Сейчас компания Nature's Fynd строит фабрику площадью 35 000 квадратных футов на месте заброшенных чикагских заводов – эпицентра индустрии мясопереработки XX века.