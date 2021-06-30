Билл Гейтс был "офисным хулиганом": новые детали вызывающего поведения миллиардера

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс был "офисным хулиганом". Он часто преследовал своих женщин-коллег. В то же время его чистая репутация была результатом хороших связей с общественностью.

Об этом рассказали 4 женщины-сотрудники Microsoft. Они описали Гейтса как наглого и незаметного.

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"Встреча с Биллом была просто возможностью, что на меня закричат, поэтому я пыталась этого избежать", – рассказала бывшая руководительница корпорации Microsoft.

Еще одна женщина сказала, что считает Гейтса прямым и честным, ведь кричал он на всех одинаково.

Гейтс был известен нецензурной бранью в отношении подчиненных. Он следил за работниками, запоминая их номерные знаки. В то же время представитель Гейтса возразил, что он жестоко обращался с работниками.

Гейтс не воспринимает предложения женщин

После того, как Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе, некоторые СМИ освещали неадекватное поведение соучредителя Microsoft на рабочем месте. Говорили о его отношениях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Мария Клаве, бывший член правления Microsoft, отметила, что Гейтс не воспринимал предложения от женщин по улучшению работы. Он вел себя так, будто был "самым умным человеком в комнате".

Это самая глупая чертова идея, которую я когда-либо слышал,

– часто отвечал он.

Еще одна бывшая руководительница, которая имела несколько персональных встреч с Гейтсом, сказала, что он бывает неуклюжим.

"Он не знает, как на самом деле шутить и как общаться с людьми. Если он сказал вам, что ему нравится ваши волосы, он не пытался флиртовать с вами. Ему просто на самом деле понравились ваши волосы", – объяснила она.

Нарушал границы

Основатель Microsoft также нарушил рабочие и личные границы, по информации The New York Times. Однажды, посетив презентацию сотрудницы Microsoft в 2006 году, он пригласил ее поужинать по электронной почте.

"Если вам неудобно, делайте вид, что этого никогда не произошло", – написал Гейтс в электронном письме.